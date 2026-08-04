После серии атак БПЛА на склады российский ретейл ищет, как защитить товары и не остаться один на один с убытками. «Красное & Белое» отказалось от проекта, перекладывавшего риски на поставщиков, а Ozon начал вывозить часть дорогой продукции со складов в пункты выдачи. Сам маркетплейс причины решения не раскрыл.

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Сеть «Красное & Белое» отозвала предложенный поставщикам проект дополнительного соглашения, который позволял ей не оплачивать товары, поврежденные или уничтоженные из-за атак БПЛА, работы ПВО и других форс-мажорных обстоятельств. Об этом «Коммерсанту» рассказали несколько производителей, а информацию подтвердил Рыбный союз. По словам собеседников издания, решение приняли на совместном совещании с контрагентами.

В «Красном & Белом» заявили, что подписывать документ в прежней редакции не будут. Теперь сеть намерена доработать порядок действий при чрезвычайных ситуациях с учетом замечаний поставщиков. Среди возможных решений компания назвала резервные логистические маршруты, оперативное перераспределение товарных потоков и другие механизмы, которые помогут не прерывать поставки.

Инициатива вызвала резкую реакцию производителей. Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») обратился в ФАС, попросив поддержать поставщиков и вынести вопрос на обсуждение. После передачи товара сети они не могут влиять на его хранение или даже застраховать продукцию, поскольку не располагают документами на склад, объясняли в «Руспродсоюзе». Рыбный союз после отзыва проекта счел вопрос урегулированным, однако ретейлерам еще предстоит найти новую схему работы с контрагентами на случай подобных потерь.

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Ozon тем временем начал перемещать со складов в ближайшие пункты выдачи ограниченную часть дорогих товаров — прежде всего технику, электронику и брендовые вещи. Первые перевозки начались в ночь на 2 августа, сообщили «Коммерсанту» продавцы и участники рынка. Селлеров Ozon уведомил, что оплачивать перемещение им не придется. Сам маркетплейс от комментариев отказался.

Гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых связал этот шаг с попыткой уменьшить возможные потери при новых атаках на логистические объекты. Он также допустил, что решение может быть связано с соглашением со страховщиками, которое Ozon заключил 31 июля. По мнению эксперта, перенос части товаров в пункты выдачи способен снизить стоимость страхования или помочь сохранить действующие тарифы. В Ozon эту версию не подтверждали.

Два решения показывают, как по-разному компании реагируют на один риск. «Красное & Белое» сначала попыталось изменить распределение ответственности, но после сопротивления поставщиков вернулось к поиску логистических решений.

Ozon начал рассредоточивать часть дорогого ассортимента, хотя официально не связывал этот шаг с атаками. В итоге рынок обсуждает сразу несколько инструментов — страхование, резервные маршруты, перераспределение товарных потоков и правила компенсации убытков.

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