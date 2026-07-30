На логистическом объекте Wildberries и Russ (РВБ) в Пензе произошел пожар после атаки беспилотников. Компания сообщила, что из-за объявленной в Пензенской области воздушной тревоги сотрудники были эвакуированы, а прием поставок и отгрузка заказов временно перенесены на другие склады.

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По данным пресс-службы РВБ, в результате атаки на территории склада возникло возгорание. Один человек получил травмы, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

«Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — сообщили в компании.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подтвердил атаку беспилотников на регион и сообщил о пожаре на одном из промышленных объектов.

Для Wildberries это не первый случай, когда работа логистической инфраструктуры оказывается нарушена из-за чрезвычайных происшествий. Однако в последние годы характер рисков изменился: если раньше склады маркетплейса страдали главным образом от пожаров и аварий, то теперь логистические объекты все чаще оказываются в зоне последствий атак беспилотников.

В одном только июле 2026 года склады Wildberries попали под атаки и проводили эвакуации: первые зафиксированные инциденты произошли 18 июля в Электростали и Котовске, а затем 22, 24 и 30 июля последовали новые удары и пожары на объектах в Краснодаре, Невинномысске, Петербурге, Симферополе, Рязани, Сарапуле и Ижевске.

Что это значит для бизнеса

Крупнейшие маркетплейсы продолжают перестраивать логистику с учетом новых рисков. Благодаря разветвленной сети распределительных центров Wildberries смог оперативно перенаправить поставки и отгрузки на другие объекты, что должно минимизировать влияние происшествия на продавцов и покупателей. Однако каждая подобная атака увеличивает издержки операторов логистики и усиливает требования бизнеса к резервированию складских мощностей и маршрутов доставки.

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