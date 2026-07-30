Росфинмониторинг внес основателя Telegram Павла Дурова в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В обновленном реестре он указан под номером 6895. Звездочка рядом с фамилией Дурова означает, что ведомство относит его к категории лиц, причастных к терроризму.

Фото: Евгений Полойко / РИА Новости

Запись появилась на следующий день после того, как ФСБ сообщила о заочном предъявлении Дурову обвинения по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ — о содействии террористической деятельности. Ведомство также заявило, что предприниматель «объявляется в международный розыск». По версии спецслужбы, администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые использовались для подготовки терактов, диверсий, массовых убийств и кибермошенничества.

Скриншот страницы перечня Росфингмониторинга

Для включения в перечень не требуется вступивший в силу обвинительный приговор. Одним из предусмотренных законом оснований может стать постановление следователя о привлечении человека в качестве обвиняемого по статье 205.1 УК РФ. После этого российские банки и другие финансовые организации обязаны заморозить принадлежащие фигуранту деньги и другое имущество, а также приостановить большинство операций. Исключения предусмотрены только для перечисленных в законе выплат и расходов.

Дуров вечером в четверг в своем канале высказался о том, что «Россия признала меня «террористом» за отказ выполнять ее требования о массовой слежке и цензуре в Telegram».

Предприниматель считает, что, по российскому законодательству, ему запрещено «распространять информацию в интернете» и полагает, что чиновники «запутались в том, кто может запретить кому пользоваться интернетом».

А ранее он ненадолго сменил аватарку в мессенджере на известный с 2017 года мем, где его лицо было наложено на снимок вооруженного боевика, но вскоре вернул обычную фотографию. Официальный аккаунт Telegram в X отреагировал отдельно — опубликовал архивную фотографию Дурова, показывающего неприличный жест.

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Французский юрист по международному праву Филипп де Вель исключил экстрадицию Дурова из Франции в Россию из-за наличия у предпринимателя французского гражданства. Статья 696−4 Уголовно-процессуального кодекса страны запрещает выдавать собственных граждан другим государствам. При этом де Вель отдельно уточнил, что не представляет интересы Дурова.

В конце февраля Дуров уже сообщал, что в России в отношении него расследуется уголовное дело о содействии терроризму. Тогда он называл происходящее попыткой усилить давление на Telegram и ограничить работу мессенджера в стране. С тех пор официальная позиция предпринимателя по обвинениям не обновлялась.

Что это значит для бизнеса

Включение Дурова в перечень Росфинмониторинга вряд ли напрямую повлияет на работу Telegram за пределами России, однако усиливает правовое давление на основателя мессенджера. Для российских компаний, продолжающих использовать Telegram как основной канал продаж, поддержки клиентов и коммуникации, это означает сохранение высокой регуляторной неопределенности вокруг платформы.

Пока российские власти не объявляли о новых ограничениях в отношении самого мессенджера, однако уголовное преследование его основателя может стать аргументом для дальнейших требований к сервису или его инфраструктуре.

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