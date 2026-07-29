Основателю Telegram и «ВКонтакте» Павлу Дурову в России предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, сообщили в ФСБ. Предпринимателя объявили в международный розыск. По версии ведомства, администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые использовались для подготовки и координации терактов и диверсий в России. Дуров и Telegram обвинение пока не комментировали.

Фото: Евгений Полойко / РИА Новости

Как следует из материалов, на которые ссылаются российские СМИ, претензии силовиков связаны с тем, что мессенджер, по их версии, не удалил сообщества, используемые спецслужбами Украины и террористическими структурами для подготовки атак на территории России. В публикациях также утверждается, что с 2022 года через Telegram было совершено более 153 тыс. преступлений, включая около 33 тыс. эпизодов диверсионно-террористической и экстремистской направленности.

По ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом от 300 тыс. до 700 тыс. руб. либо в размере дохода осужденного за период от двух до четырех лет — или без штрафа. Альтернативным наказанием по этой норме может стать пожизненное лишение свободы.

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Как дело дошло до розыска

Декабрь 2024 года. Таганский суд Москвы потребовал от Telegram удалить «ВЧК-ОГПУ» и ряд других каналов и материалов. Позднее Роскомнадзор сообщил, что неоднократно направлял администрации мессенджера требования удалить как отдельные публикации «ВЧК-ОГПУ», так и сам канал.

7 апреля 2025 года. «ВЧК-ОГПУ», на который были подписаны более 1 млн пользователей, исчез из Telegram. Роскомнадзор напомнил о своих требованиях, но переадресовал вопрос о причинах блокировки администрации мессенджера. В Telegram утверждали, что канал удалил его владелец, возможно, после несанкционированного доступа. Представители «ВЧК-ОГПУ» эту версию отрицали.

Начало расследования

24 февраля 2026 года. Российские СМИ со ссылкой на материалы ФСБ сообщили, что действия Павла Дурова расследуются по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Дуров тогда заявил, что Россия возбудила против него уголовное дело, и назвал его предлогом для ограничения доступа к Telegram и подавления права на неприкосновенность частной жизни и свободу слова.

Российские СМИ со ссылкой на материалы ФСБ сообщили, что действия Павла Дурова расследуются по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Дуров тогда заявил, что Россия возбудила против него уголовное дело, и назвал его предлогом для ограничения доступа к Telegram и подавления права на неприкосновенность частной жизни и свободу слова. 10−18 февраля 2026 года. Роскомнадзор заявил, что продолжит последовательно ограничивать работу Telegram из-за неустраненных, по версии ведомства, нарушений. По данным РКН на 17 февраля, в мессенджере оставались доступными более 154 тыс. каналов и материалов, удалить которые требовали российские органы, включая около 18 тыс. экстремистских и террористических каналов и публикаций.

Роскомнадзор заявил, что продолжит последовательно ограничивать работу Telegram из-за неустраненных, по версии ведомства, нарушений. По данным РКН на 17 февраля, в мессенджере оставались доступными более 154 тыс. каналов и материалов, удалить которые требовали российские органы, включая около 18 тыс. экстремистских и террористических каналов и публикаций. 29 июля 2026 года. ФСБ сообщила, что Павлу Дурову предъявили обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ и объявили предпринимателя в международный розыск.

Сроки давности по преступлениям, предусмотренным статьей 205.1 УК РФ, не применяются. Если Дуров въедет в Россию, его могут задержать как обвиняемого, объявленного в розыск, однако дальнейший сценарий будет зависеть от уже принятых по делу процессуальных решений, включая меру пресечения, о которой ФСБ не сообщила. Международный розыск также не означает автоматического задержания в любой стране. Это будет зависеть от используемого механизма розыска и позиции конкретного государства. Само предъявление обвинения не равнозначно приговору — виновность устанавливает суд.

Что это значит для бизнеса

Для бизнеса дело Дурова — это сигнал о росте регуляторных рисков для платформ, которые строят модель на балансе между приватностью пользователей и требованиями государства. Когда претензии к сервису переходят в персональное уголовное дело против его основателя, это повышает неопределенность для инвесторов, рекламодателей и партнеров и делает конфликт с регуляторами фактором прямого бизнес-риска

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