Основателю Telegram и «ВКонтакте» Павлу Дурову в России предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, сообщили в ФСБ. Предпринимателя объявили в международный розыск. По версии ведомства, администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые использовались для подготовки и координации терактов и диверсий в России. Дуров и Telegram обвинение пока не комментировали.
Как следует из материалов, на которые ссылаются российские СМИ, претензии силовиков связаны с тем, что мессенджер, по их версии, не удалил сообщества, используемые спецслужбами Украины и террористическими структурами для подготовки атак на территории России. В публикациях также утверждается, что с 2022 года через Telegram было совершено более 153 тыс. преступлений, включая около 33 тыс. эпизодов диверсионно-террористической и экстремистской направленности.
По ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом от 300 тыс. до 700 тыс. руб. либо в размере дохода осужденного за период от двух до четырех лет — или без штрафа. Альтернативным наказанием по этой норме может стать пожизненное лишение свободы.
Как дело дошло до розыска
Начало расследования
Сроки давности по преступлениям, предусмотренным статьей 205.1 УК РФ, не применяются. Если Дуров въедет в Россию, его могут задержать как обвиняемого, объявленного в розыск, однако дальнейший сценарий будет зависеть от уже принятых по делу процессуальных решений, включая меру пресечения, о которой ФСБ не сообщила. Международный розыск также не означает автоматического задержания в любой стране. Это будет зависеть от используемого механизма розыска и позиции конкретного государства. Само предъявление обвинения не равнозначно приговору — виновность устанавливает суд.
Для бизнеса дело Дурова — это сигнал о росте регуляторных рисков для платформ, которые строят модель на балансе между приватностью пользователей и требованиями государства. Когда претензии к сервису переходят в персональное уголовное дело против его основателя, это повышает неопределенность для инвесторов, рекламодателей и партнеров и делает конфликт с регуляторами фактором прямого бизнес-риска
Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.