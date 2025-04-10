Индекс S&P 500 вырос на 9,52%, показав самый большой дневной прирост с 2008 года, когда произошел мировой финансовый кризис. Это случилось после того, как президент США Дональд Трамп приостановил на 90 дней решение о введении «взаимных» пошлин. Индекс Dow Jones подскочил на 7,87%, а Nasdaq — на 12,16%, что стало самым большим ростом с января 2001 года.

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Наибольший рост показали акции крупных технологических компаний. Так, бумаги Nvidia выросли на 18,7%, а Apple, которая серьезно пострадала из-за решения Трампа, на 15,3%.

С 9 апреля должны были вступить в силу повышенные пошлины в отношении более чем 180 государств, у которых наблюдается профицит в торговле с Соединенными Штатами.

Однако уже вечером Трамп написал в соцсети Truth Social, что ставит на паузу вступление в силу сборов на срок до 90 дней и устанавливает «существенно сниженные взаимные пошлины в течение этого периода в размере 10%».

Это решение коснулось «более 75 стран», которые «не предприняли никаких ответных мер».

Трамп добавил, что повышает ставку до 125% для КНР «из-за неуважения, которое Китай проявил к мировым рынкам». Это стало реакцией на решение Пекина ввести ответные пошлины в размере 84% на американские товары.

Вслед за американским рынком растут европейский и азиатский. Фьючерсы на Euro Stoxx 50 и немецкий индекс DAX подскочили почти на 8%. Японский индекс Nikkei также вырос более чем на 8%.

Несмотря на ужесточение Трампом пошлин в отношении китайских товаров, индекс материкового Китая CSI300 вырос на 1%, а индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng — на 2,4%.

Кроме того, начали восстанавливаться российские акции. Индекс Мосбиржи после открытия основной сессии 10 апреля взлетел на 5,7% и поднялся выше 2800 пунктов впервые с 4 апреля.