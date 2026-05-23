Российская сеть кофеен «Дринкит» совместно с Yandex B2B Tech запустила нейробариста — ИИ-агента, который генерирует рецепты напитков на основе описания настроения и вкусовых предпочтений пользователя. Пилот стартовал в трех московских точках сети, затем его распространят по всей стране. Разработчики позиционируют его как первый в стране подобный инструмент в сегменте общественного питания.

Как пояснили «Инку» в пресс-службе «Яндекса», механика работает через мобильное приложение: человек своими словами описывает, что хотел бы выпить или как он себя чувствует, ИИ на основе запроса формирует рецепт из ингредиентов, доступных в конкретной кофейне. Готовый напиток можно скорректировать вручную — добавить или убрать компоненты — и заказать в том же интерфейсе, что и стандартные позиции меню. Нейробариста работает на базе ИИ-моделей «Яндекса», а данные по складским остаткам доступны в режиме реального времени.

По словам CPO мобильного приложения «Дринкит» Никиты Лаптева, сегодня более половины всех заказов уже выполняются с индивидуальными изменениями состава. Только американо компания готовит более чем в миллионе вариантов.

«Доля кастомизации не только поддерживает наш бренд диджитал-кофеен, но и обеспечивает прирост выручки от продаж», — пояснил он.

Нейробариста призван нарастить эту долю за счет снижения порога входа: пользователю не нужно знать кофейную терминологию, достаточно описать желаемое состояние.

Например после длительной пробежки ИИ предлагает холодный латте с сырной пенкой и протеином, при запросе средства от профессионального выгорания — мокко с ежевикой и соусом таро (из тропического корнеплода, богатого крахмалом, растение популярно в Азии). Запрос на что-то нестандартное приводит к генерации многокомпонентного оригинального рецепта.



Пока что напитки, сгенерированные ИИ, можно попробовать в трех пилотных точках сети в Москве — на улице Усачева, Пресненской набережной и 2-й Брестской улице.

Эксперименты с интеграцией ИИ в кофейный бизнес проводят и зарубежом. В Швеции в одном из кафе ИИ-агента поставили управлять товарными запасами и документацией, составлять меню, однако это быстро привело к значительным убыткам. Российский сервис для автоматизации ресторанного бизнеса Restik практически в качестве ответа на эту инициативу запустил ИИ-функционал для решения управленческих задач в общепите. Система может анализировать продажи и списания, сверять остатки с продажами, предлагать закупки и выполнять действия внутри платформы по текстовой команде пользователя.

