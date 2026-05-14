Российский сервис автоматизации ресторанов Restik запустил ИИ-агента для управленческих задач в общепите. Система может анализировать продажи и списания, сверять остатки с продажами, предлагать закупки и выполнять действия внутри платформы по текстовой команде пользователя. Недавно «Инк» писал о кафе Andon Café в Стокгольме, где ежедневное управление передали ИИ-агенту по имени «Мона» на базе Google Gemini.

Unsplash

В компании рассказали «Инку», что их агент — не чат-бот с общими советами, а помощник внутри операционного контура ресторана. Он работает с внутренними данными заведения и может запускать действия внутри системы. Для работы агент использует внешние модели OpenAI и Anthropic.

Здесь разработка призвана решать проблему того, что языковые модели сами по себе не могут «сходить» в систему автоматизации ресторана и выполнить действие внутри нее.

На старте агент умеет переносить меню из PDF, Excel и фотографий, проводить ABC-анализ продаж, то есть определять позиции, которые приносят заведению основную выручку, искать проседающие позиции, оформлять поставки по фото накладных, прогнозировать закупки и запускать маркетинговые акции.

Читайте также В Стокгольме открыли кафе, которым управляет искусственный интеллектаголовок новости

В одном из тестовых кейсов ИИ-агент за несколько минут проанализировал складские операции заведения и выявил около 20 тыс. руб. потерь на списаниях за месяц. По оценке компании, ручная проверка таких данных обычно требует нескольких часов работы управляющего или бухгалтера.

В другом кейсе система сравнила квартальные показатели ресторана и обнаружила, что рост выручки был обеспечен увеличением среднего чека, несмотря на снижение числа гостей. Также ИИ-агент может сопоставлять продажи с остатками и формировать список закупок для предотвращения стоп-листов.

В Restik считают, что такие инструменты особенно востребованы у небольших ресторанов и кофеен, где владельцы часто совмещают функции управляющего, аналитика и операционного менеджера.

«Мы создавали ИИ-ассистента именно для таких сценариев — как “сотрудника”, которому можно поставить задачу текстом и сразу получить готовый результат. По сути, это та же логика, которая уже изменила работу программистов с появлением ИИ-агентов — только у нас вместо кода меню, склад, аналитика и настройки заведения», — пояснил Олег Сужаев, CEO сервиса для автоматизации ресторанов, кафе и кофеен Restik.

Интерес к ИИ-инструментам в ресторанном бизнесе растет на фоне дефицита персонала и попыток малого бизнеса сократить объем ручной операционной работы. Если раньше нейросети чаще использовали для генерации текстов и маркетинга, то теперь ИИ начинают активно встраивать в складской учет, аналитику и управление процессами.

В отличие от полностью автономных ИИ-кафе вроде шведского Mona, где нейросеть уже успела прославиться странными блюдами и спорными управленческими решениями, российские сервисы пока ограничивают роль ИИ аналитикой и рутинными операциями. Все действия, влияющие на данные внутри системы, Restik оставляет за человеком.

Что это значит для бизнеса

Ресторанные сервисы постепенно превращают ИИ из инструмента для генерации текстов в интерфейс для управления бизнесом. Если раньше владельцу кафе нужно было отдельно открывать отчеты, складские модули и систему аналитики, то теперь часть задач можно выполнять обычной текстовой командой.

Для малого бизнеса это может снизить порог работы со сложными системами автоматизации. В перспективе такие ИИ-агенты могут стать аналогом «операционной прослойки» между предпринимателем и бизнес-софтом — особенно в сферах, где у собственников нет отдельных аналитиков или ИТ-команд.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.