Маркетплейс Ozon решил возложить на продавцов расходы на курьерскую доставку в случае, если покупатель откажется от товара или отменит заказ. Обновленные правила, опубликованные в «Базе данных» — внутреннем портале компании для селлеров начнут действовать с 5 марта.

Ранее селлеры оплачивали «последнюю милю» — доставку товара до пункта выдачи заказов (ПВЗ), постамата или курьером до покупателя только в случае успешной продажи. Таким образом, теперь чем меньше процент выкупа товаров у продавца, тем выше издержки на оплату доставки, следует из новых правил, которые

Отмечается, что стоимость доставки товара не должна превышать 500 руб. вне зависимости от того, был ли он выкуплен. За доставку в страны ЕАЭС плата сохранится на нынешнем уровне — 5,5% от цены товара.

При этом она не будет суммироваться с затратами на логистику в страну покупателя. В случае отказа от товара логистические издержки также будет оплачивать продавец.

До октября 2024 года стоимость услуг доставки до ПВЗ, покупателя или постамата составляла 5,5% от стоимости товара, но не более 500 руб. и селлеры закладывали эту цену в стоимость.

Однако позже маркетплейс переложил ответственность за расчет стоимости доставки на партнеров, которые могут установить произвольный тариф в пределах 500 руб. Тогда продавцы пожаловались, что теперь стало невозможно заранее определить, сколько она будет стоить.

Маркетплейс заявил, что изменение не коснулось 97% всех платежей за доставку, поскольку расходы на них были ниже заложенных ранее 5,5%. В Ozon добавили, что плату за «последнюю милю» по-прежнему получает организатор доставки, а ее стоимость зависит от характеристик товара, его цены и расстояния доставки для курьерских заказов.

По словам председателя Федерального общества сетей торговли, исполняющей обязанности исполнительного директора Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгении Черницкой, эти изменения потенциально могут привести к оттоку покупателей, снижению доходов предпринимателей и даже прекращению деятельности некоторых из них.

Напомним, что с 1 февраля Ozon отменил сервисный сбор для владельцев пунктов выдачи. Тогда же маркетплейс объявил об увеличении дохода предпринимателей за выдачу товаров из-за рубежа. Новый повышенный тариф предполагает, что в среднем доход от выдачи товаров Ozon Global (подразделение Ozon по трансграничной торговле) вырастет на 40% для каждого пункта, заявила компания.

Маркетплейс также ввел повышенный тариф за выдачу заказов для тех владельцев, чей доход от пунктов оказался выше 60 млн рублей за год.

Ранее международный оператор экспресс-доставки СДЭК и маркетплейс Ozon запустили совместный проект, благодаря которому клиенты смогут получать заказы обеих компаний в одном пункте выдачи (ПВЗ). Новый формат направлен на улучшение доступности сервиса, упрощение процесса получения посылок и повышение удобства логистики.