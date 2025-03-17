Европейское космическое агентство (ESA) сообщило, что, направляясь на исследование места исторического столкновения астероидов, космический аппарат пролетел мимо Марса и сделал редкие снимки таинственного малого спутника Красной планеты Деймоса. Цель европейской миссии HERA — выяснить, насколько серьезным было воздействие космического корабля NASA, когда он преднамеренно врезался в астероид в 2022 году в ходе первого в истории испытания планетарной обороны.

Марс выглядит светло-голубым в ближнем инфракрасном диапазоне, полученном космическим аппаратом Hera Европейского космического агентства. (ESA)

HERA достигнет астероида, который находится в 11 млн км от Земли в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, только в конце 2026 года. В ходе своего длительного путешествия космический корабль совершил облет Марса. Аналитик миссии Пабло Муньос сообщил на пресс-конференции, что судно использовало гравитацию планеты для получения «толчка», который также изменил его направление и сэкономил топливо.

В течение часа аппарат HERA пролетал на расстоянии 5,6 тыс. км от поверхности Марса со скоростью почти 33,5 тыс. км/ч. Он воспользовался этой возможностью, чтобы протестировать некоторые из своих научных приборов и сделать около 600 снимков, включая редкие снимки Деймоса.

Деймос выглядит темным, обрамленным более яркой планетой Марс позади него. (ЕКА)

Этот комковатый спутник диаметром 12,5 км является меньшим и менее известным из двух спутников Марса. То, как именно образовались Деймос и более крупный Фобос, остается предметом споров. Некоторые ученые полагают, что когда-то это были астероиды, захваченные гравитацией Красной планеты, в то время как другие полагают, что они могли быть выброшены в результате сильного удара о поверхность.

По словам Марселя Попеску из Астрономического института Румынской академии, новые изображения добавляют «еще один кусочек головоломки» к попыткам определить их происхождение.

У исследователей есть надежда, что данные, полученные с помощью спутника HERA «HyperScout» и тепловизоров инфракрасного диапазона, которые наблюдают цвета, выходящие за пределы восприятия человеческого глаза, прольют свет на эту тайну, позволив узнать больше о составе Луны. Именно благодаря инфракрасным камерам Марс на некоторых фотографиях выглядит синем.

Когда в 2022 году миссия NASA DART врезалась в Диморфос, она сократила орбиту астероида диаметром 160 м вокруг его старшего брата Дидимоса на 33 минуты. Хотя сам Диморфос не представлял угрозы для Земли, HERA намерена выяснить, может ли эта технология стать эффективным способом защиты нашей планеты от потенциально опасных для ее существования астероидов в будущем.

На этом снимке, полученном с помощью тепловизора, Деймос сияет намного ярче Марса. (ESA/JAXA)

Космические агентства работают над усилением планетарной обороны Земли, отслеживая потенциальные угрозы, чтобы можно было быстро с ними справиться. Ранее обнаруженный астероид, способный уничтожить город, на короткое время получил более чем трехпроцентную вероятность столкновения с Землей в 2032 году. Однако дальнейшие наблюдения снизили вероятность прямого попадания практически до нуля.

Ричард Мойссл, глава Управления планетарной обороны ESA, заявил, что астероид 2024 YR следовал схеме, которая станет более распространенной. По его словам, чем лучше ученые будут сканировать небо, тем чаще будут обнаруживаться астероиды.

ESA разрабатывает вторую миссию планетарной обороны для наблюдения за астероидом Апофисом диаметром 350 м, который пролетит всего в 32 тыс. км от Земли 13 апреля 2029 года. В случае одобрения министерского совета ESA миссия Ramses будет запущена в 2028 году и достигнет астероида за два месяца до его приближения к Земле.

На протяжении столетий характерный оттенок Красной планеты завораживал ученых, но истинная причина ее цвета может быть не такой, как ранее считали ученые. Новаторское исследование предполагает, что краснота Марса вызвана не сухим ржавоподобным гематитом, как считалось ранее, а ферригидритом — богатым железом минералом, который образуется в воде. Это открытие может изменить историю планеты.