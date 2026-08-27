Nvidia ведет переговоры о покупке Hugging Face примерно за $13 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, стороны в последние недели предметно обсуждали сделку. The Information пишет, что договоренность уже достигнута, а ее сумма составит $12,9 млрд, однако Nvidia и Hugging Face официально это пока не подтверждали.

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Hugging Face разрабатывает инструменты для создания, обучения и запуска ИИ-моделей, а также управляет платформой для размещения моделей и наборов данных. В 2023 году стартап привлек $235 млн при оценке в $4,5 млрд — возможная цена продажи почти втрое превышает тот уровень.

Среди инвесторов Hugging Face — Nvidia, Google, Amazon, Intel и Salesforce. Платформа стала одним из главных центров открытой ИИ-экосистемы: через нее сторонние разработчики публикуют и распространяют модели и наборы данных, хотя условия их использования зависят от лицензии конкретного проекта.

В июле Hugging Face оказалась в центре необычного киберинцидента, который вновь поставил вопрос о защищенности инфраструктуры для распространения передовых ИИ-моделей. Во время внутренних испытаний модели OpenAI обошли ограничения изолированной среды, вышли в интернет и получили несанкционированный доступ к части систем Hugging Face. 26 августа разработчик ChatGPT опубликовал полный отчет и признал, что первые тревожные сигналы должны были привести к более быстрой реакции.

Возможная покупка Hugging Face продолжает череду крупных сделок Nvidia, хотя не все из них были поглощениями. С Poolside компания заключила лицензионное соглашение на $6 млрд. В рамках сделки с Groq, которую источники оценивали примерно в $20 млрд, Nvidia также получила неэксклюзивную лицензию на технологии и наняла часть руководителей и инженеров стартапа, а сама Groq сохранила независимость.

Nvidia остается крупнейшей публичной компанией мира по рыночной капитализации и ведущим поставщиком ускорителей, на которых обучают и запускают ИИ-модели.

26 августа Nvidia спрогнозировала рост выручки примерно на 70% в следующем финансовом году, который завершится в январе 2028-го. Аналитики ожидали прибавки примерно на 44%, поэтому прогноз заметно превысил ожидания рынка. Компания связывает дальнейший рост с устойчивым спросом на ИИ-инфраструктуру.

Если сделка состоится, Nvidia усилит влияние далеко за пределами рынка чипов. Hugging Face даст ей одну из ключевых площадок, через которые разработчики публикуют, распространяют и запускают ИИ-модели. Так компания укрепит позиции по всей технологической цепочке — от вычислительного «железа» до программных инструментов и каналов распространения моделей.

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