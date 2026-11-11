Компания Anthropic начала роуд-шоу (серия встреч и презентаций компании для потенциальных инвесторов) перед первичным размещением акций на площадке Nasdaq под тикером ANT. Разработчик планирует предложить инвесторам 825 млн акций класса, А по цене от $70 до $78 за штуку.

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Сама компания предложит инвесторам более 801 млн акций, а действующие акционеры продадут еще 23,6 млн своих акций. Размещение акций организуют инвестиционные банки Goldman Sachs и Morgan Stanley. Банки — участники размещения получат право в течение 30 дней купить дополнительно до 123,7 млн акций.

Перед выходом компании на биржу инвесторы ожидают от ее руководства понятного плана достижения прибыльности и роста пользовательской базы.

Аналитики же ждут исторически высоких показателей стоимости компании при дебюте. Разработчики специально приурочили масштабное расширение линейки корпоративных продуктов к этому финансовому событию для роста оценки.

В частности, компания представила новый пакет офисных инструментов на базе машинного обучения для обычных офисных работников. Набор включает сервисы Claude Meetings, Claude Sheets и Claude Whiteboards.

Эти программы помогают сотрудникам совместно редактировать таблицы, конспектировать совещания и превращать презентации в минутные видеоролики. Доступ к доскам и таблицам открыт в рамках платных тарифов, а функции для совещаний появились в подписках для команд.

Новые инструменты работают в единой среде с внешними приложениями. Экосистема Model Context Protocol насчитывает более 9 тыс. сторонних плагинов. Пользователи могут открывать редакторы документов Adobe и отслеживать маркетинговые кампании в HubSpot прямо внутри интерфейса нейросети. Интеграция избавляет от необходимости постоянно переключаться между вкладками браузера.

Раньше стартап ориентировался преимущественно на корпоративных заказчиков из сферы информационных технологий. Инструмент Claude Code радикально поменял подход к программированию год назад. Теперь топ-менеджмент Anthropic стремится привлечь обычных менеджеров и не дать схожим продуктам от Google и OpenAI занять рынок.

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