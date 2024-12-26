На прошлой неделе президент Владимир Путин предложил расширить семейную ипотеку под 6% на вторичный рынок жилья в регионах, где почти не строится новое жилье. Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что правила ее распространения будут определены до конца года.

Генеральный директор рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов отметил, что численность населения городов, на которые могут распространить программу льготного кредитования, оценивается в 20-21 млн человек.

По словам Хуснуллина, вопрос частичного расширения семейной ипотеки является непростым. Необходимо определить, как отбирать города, где будут действовать льготы.

«Таких населенных пунктов, где не строится ни одного дома, несколько сотен. А если строится один дом — давать или не давать? Поэтому мы с Минфином, Минстроем, регионами эту работу очень активно ведем», — сообщил вице-премьер.

Помимо этого идет обсуждение критериев вторичного жилья, на которое будет предоставляться семейная ипотека. Это необходимо для исключения случаев, когда граждане приобретают в кредит аварийное жилье, которому 50-60 лет. Также ведомства анализируют объем предложения на вторичном рынке.

«Самое главное, в какие это выльется деньги. Ведь бюджет по ипотеке уже сверстан», — добавил Хуснуллин.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что средства на программу семейной ипотеки будут выделены в полном объеме, и лимитов на выдачу не предусмотрено. В 2025 году будут предприняты все необходимые меры, чтобы не допустить «разрывов», которые имели место в этом году.