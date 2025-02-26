Некоторые начальники предпочитают руководить «железной рукой», ожидая от своих сотрудников постоянного информирования в течение дня, осуждая ошибки и давая чрезмерные указания по выполнению задачи. Но генеральный директор технологического конгломерата Siemens Роланд Буш предпочитает более «невмешательский» подход и говорит, что первый может подавить самостоятельность и креативность на работе.

По словам Буша, его правило из трех слов для эффективного руководства более чем 300 тыс. сотрудников: «Не занимайтесь микроменеджментом». «Это работает, — утверждает он. — Расширение прав и возможностей — это не анархия. Даже если вы думаете: “Я бы сделал по-другому”, позвольте им делать то, что, по вашему мнению, у них хорошо получается, — а ответственность приходит с расширением прав и возможностей».

Буш, физик, работает в Siemens более 30 лет, начав с корпоративных исследований и разработок в 1994 году, затем продвигаясь по корпоративной лестнице примерно каждые три года, пока не стал генеральным директором в 2019 году. По данным Reuters, эта должность принесла ему в прошлом году компенсационный пакет в размере 9,04 миллиона долларов.

Буш вспомнил, что в начале своей карьеры у него был начальник, который доверил ему управление подразделением бизнеса, в котором у него не было никакого опыта. Следующие 3 года он провел, работая и «учась как проклятый», сказал он, помогая запускать «мультимедийную систему для BMW».

Такие начальники, которые бросают вызов своим сотрудникам и дают им возможность исследовать свои роли, являются ключом к тому, чтобы помочь «растянуть карьеру», добавил он, — и именно таким лидером он хочет быть. «Я могу отпустить ситуацию», — сказал он, добавив, что часть этого достигается путем расстановки правильных людей на правильные позиции.

В то время как миллиардеры вроде Марка Кьюбана и Билла Гейтса, предупреждают, что навязчивые боссы делают рабочее место некомфортным, другие весьма успешные люди говорят, что обязаны своим успехом именно им.

Взять хотя бы Питера Бека, миллиардера, генерального директора Rocket Lab, который утверждает, что его «дотошное и беспокойное руководство» — это его «суперсила». Он описал себя как «хронического трудоголика, микроменеджера и параноика по поводу всего, особенно неудач».

«Если что-то идет не так, вы оказываетесь среди этого, — добавил он. — Кажущиеся незначительными технологические или бизнес-решения могут иметь огромное влияние. Поэтому вы должны быть в курсе всех событий как генеральный директор».

Хотя готовность и умение опередить проблему до того, как она возникнет, — это черты, которые характеризуют отличного руководителя, боссы могут иметь токсичную репутацию, когда они переусердствуют. Например, ожидая подробных обновлений каждое утро и вечер или помечая работу своих сотрудников красной ручкой. Многие профессионалы сталкиваются с этим на собственном опыте, как показывают исследования.

Более двух третей сотрудников утверждают, что у них был токсичный начальник в тот или иной момент их карьеры, согласно опросу более 1,2 тыс. американцев, проведенному в октябре 2023 года компанией The Harris Poll и глобальной маркетинговой фирмой Stagwell. При этом почти 50% утверждают, что у них был начальник, который «слишком вмешивался в детали работы, когда в этом не было необходимости», — говорится в исследовании.

Отсутствие формального обучения в области менеджмента может стать препятствием для продвижения по карьерной лестнице. Кристина Крузвергара является главным специалистом по стратегии в области образования в Handshake. Она говорит, что для успешного руководства командой важны лишь три фактора.