Кабинет канцлера Германии Фридриха Мерца принял решение об отмене ускоренной процедуры натурализации для мигрантов, введенной при предыдущем правительстве. Согласно новым правилам, срок обязательного проживания в ФРГ перед получением гражданства увеличивается с трех до пяти лет. Это решение стало частью масштабного плана по ужесточению миграционной политики страны.
Ранее действовавшие правила, установленные администрацией Олафа Шольца, позволяли высококвалифицированным иностранцам претендовать на гражданство уже через три года проживания. Условиями были свободное владение немецким языком и наличие значительных профессиональных или академических достижений.
Однако новый министр внутренних дел Александр Добриндт, представляющий Христианско-социальный союз в Баварии, заявил, что трехлетнего срока недостаточно для полноценной интеграции в немецкое общество. По его словам, прежние правила создавали «ложные стимулы» для мигрантов.
Теперь стандартный срок натурализации составляет пять лет. Кандидаты должны продемонстрировать знание немецкого языка, а также сдать экзамен по истории и основам демократического устройства Германии. Добриндт выразил надежду, что эти изменения помогут сократить поток просителей убежища и упорядочить миграционные процессы.
Реформа вызвала неоднозначную реакцию в немецком обществе. Представители деловых кругов неоднократно выступали за упрощение процедур привлечения иностранных специалистов, особенно на фоне острой нехватки квалифицированных кадров в различных отраслях экономики. Однако правительство настаивает на необходимости более строгого подхода к вопросам интеграции.
Политический контекст этих изменений связан с растущим влиянием ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD), которая после февральских выборов укрепила свои позиции как вторая по силе политическая сила в стране. Это создает дополнительное давление на правящую коалицию в вопросах миграционной политики.
Параллельно правительство готовит ряд других важных законодательных инициатив. В ближайшие недели планируется обсуждение мер по снижению энергетических затрат для промышленных предприятий и введение специальных налоговых льгот для компаний, осуществляющих инвестиции в немецкую экономику.
Еще одним важным изменением станет введение ограничений на воссоединение семей для беженцев, получивших временный статус защиты. Согласно новым правилам, такие лица не смогут в течение двух лет привозить в Германию членов своих семей, за исключением особых гуманитарных случаев. Эти поправки должны быть утверждены кабинетом министров до начала парламентских летних каникул.