Кабинет канцлера Германии Фридриха Мерца принял решение об отмене ускоренной процедуры натурализации для мигрантов, введенной при предыдущем правительстве. Согласно новым правилам, срок обязательного проживания в ФРГ перед получением гражданства увеличивается с трех до пяти лет. Это решение стало частью масштабного плана по ужесточению миграционной политики страны.

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Ранее действовавшие правила, установленные администрацией Олафа Шольца, позволяли высококвалифицированным иностранцам претендовать на гражданство уже через три года проживания. Условиями были свободное владение немецким языком и наличие значительных профессиональных или академических достижений.

Однако новый министр внутренних дел Александр Добриндт, представляющий Христианско-социальный союз в Баварии, заявил, что трехлетнего срока недостаточно для полноценной интеграции в немецкое общество. По его словам, прежние правила создавали «ложные стимулы» для мигрантов.

Теперь стандартный срок натурализации составляет пять лет. Кандидаты должны продемонстрировать знание немецкого языка, а также сдать экзамен по истории и основам демократического устройства Германии. Добриндт выразил надежду, что эти изменения помогут сократить поток просителей убежища и упорядочить миграционные процессы.

Реформа вызвала неоднозначную реакцию в немецком обществе. Представители деловых кругов неоднократно выступали за упрощение процедур привлечения иностранных специалистов, особенно на фоне острой нехватки квалифицированных кадров в различных отраслях экономики. Однако правительство настаивает на необходимости более строгого подхода к вопросам интеграции.

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Политический контекст этих изменений связан с растущим влиянием ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD), которая после февральских выборов укрепила свои позиции как вторая по силе политическая сила в стране. Это создает дополнительное давление на правящую коалицию в вопросах миграционной политики.

Параллельно правительство готовит ряд других важных законодательных инициатив. В ближайшие недели планируется обсуждение мер по снижению энергетических затрат для промышленных предприятий и введение специальных налоговых льгот для компаний, осуществляющих инвестиции в немецкую экономику.

Еще одним важным изменением станет введение ограничений на воссоединение семей для беженцев, получивших временный статус защиты. Согласно новым правилам, такие лица не смогут в течение двух лет привозить в Германию членов своих семей, за исключением особых гуманитарных случаев. Эти поправки должны быть утверждены кабинетом министров до начала парламентских летних каникул.