Правительство не поддержало законопроект, разрешающий из-за границы подать заявление о получении российского гражданства тем, кто ранее отказался от него по собственному желанию, сообщают «РИА Новости», ссылаясь на официальный отзыв.

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму в августе 2024 года. Депутаты фракции «Новые люди» во главе с Владиславом Даванковым предлагали предоставить возможность заново подать заявление о получении гражданства тем, кто ранее отказался от паспорта РФ, вне зависимости от места проживания. По мнению авторов проекта, принятие инициативы могло значительно упростить эту процедуру для бывших соотечественников.

В отзыве правительства отмечено, что в пояснительной записке к законопроекту отсутствуют убедительные обоснования льготных условий приобретения российского гражданства лицами, которые по своему решению прервали связь с Российской Федерацией и не проживают на ее территории, а также не приводится оценка социально-экономических и иных последствий его принятия. «На основании изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — говорится в документе.

В правительстве подчеркнули, что предлагаемая инициатива может создать «правовую неопределенность». Из положений проекта неясно, идет ли речь об уже вышедших из гражданства лицах или тех, кто еще находится в процессе. «Кроме того, предлагаемый подход не учитывает такой конституционный признак гражданства, как устойчивая связь лица, ходатайствующего о вступлении в российское гражданство, с государством», — отмечено в отзыве.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете организации и проведения посредниками экзаменов для иностранных граждан. Правительство России будет определять перечень образовательных организаций, уполномоченных на проведение экзамена, на основании предложений Минобрнауки по согласованию с МВД РФ и Рособрнадзором.