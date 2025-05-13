Комиссия по законопроектной деятельности правительства одобрила инициативу Минсельхоза, обязывающую собственников и арендаторов земельных участков бороться с инвазивными растениями, включая борщевик Сосновского. Документ, имеющийся в распоряжении «Ведомостей», предусматривает внесение изменений в земельное и природоохранное законодательство.

Согласно проекту, обязанность по уничтожению опасных растений будет возложена на всех правообладателей земель — собственников, арендаторов, землепользователей и землевладельцев. В доработанной версии законопроекта вводится понятие «опасные виды инвазивных (чужеродных) растений», к которым относятся виды, распространяющиеся за пределами естественного ареала и угрожающие экологии, жизни и здоровью людей.

Изначально инициатива была внесена в Госдуму депутатами «Единой России» в октябре 2023 года. Авторы законопроекта указывали, что борщевик Сосновского обладает высокой репродуктивной способностью (до 20 тыс. семян с одного растения) и вытесняет естественные экосистемы.

Правительство поддержало идею, но предложило уточнения. В частности, исключено положение о полномочиях кабмина устанавливать перечень мер борьбы с сорняками, чтобы не ограничивать правообладателей в выборе методов. В новой версии перечень опасных растений будут определять федеральные и региональные власти, а для лесов — отдельный список, поскольку не все инвазивные виды вредят лесным массивам.

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Прямых штрафов за борщевик в КоАП пока нет, но его распространение может подпадать под статью 8.7 о невыполнении мероприятий по защите земель. Наказание по ней составляет:

для граждан — 20–50 тыс. руб.;

для должностных лиц — 50–100 тыс. руб.;

для юрлиц — 400–700 тыс. руб.

Некоторые регионы (Московская, Ленинградская, Вологодская области) уже ввели собственные санкции за зарастание участков борщевиком.

Предполагается, что новые нормы начнут действовать с 1 марта 2026 года. Помимо изменений в Земельный кодекс, проект включает поправки в Лесной кодекс, законы «Об охране окружающей среды» и «Об особо охраняемых природных территориях».

По данным 2022 года, борщевик Сосновского охватил почти 39 регионов, занимая около 300 тыс. га. Наибольшие площади заражения — в Пермском крае (59 тыс. га), Московской (43,2 тыс. га) и Тверской (40 тыс. га) областях.

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Растение опасно не только для экологии, но и для людей. Его сок вызывает тяжелые ожоги при контакте с кожей на солнце, а пыльца может провоцировать аллергические реакции вплоть до анафилактического шока.

Несмотря на поддержку большинства ведомств, Минфин выражал сомнения из-за возможных бюджетных расходов. Ведомство указывало, что научно обоснованных методов борьбы с инвазивными растениями пока недостаточно.

Депутаты также подготовили поправки в КоАП с прямыми штрафами за зарастание участков борщевиком, но они пока не внесены в Госдуму. В правительстве считают, что действующих норм достаточно, если правообладатели будут активнее выполнять свои обязанности.

Новый закон ужесточит контроль за распространением опасных растений, но его эффективность будет зависеть от того, как регионы и собственники земель организуют борьбу с борщевиком.