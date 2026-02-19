Правительство России отказало группе «Самолет» в предоставлении льготного кредита, за которым застройщик обращался ранее. Чиновники посчитали, что финансовое положение девелопера не настолько критическое, чтобы выделять прямую господдержку. Однако косвенная помощь компании все же будет оказана. Минфин может объявить об этом в пятницу, 20 февраля, по итогам заседания комиссии.

Danist Soh/Unsplash

В банковских кругах поясняют, что «Самолет» справляется с основной массой кредитных обязательств, поэтому экстренные меры не нужны. В самой компании сообщили, что информацией о решении властей пока не располагают.

Косвенная поддержка предположительно будет связана со содействием в возврате изъятых у группы активов — жилого комплекса «Квартал Марьино» площадью 855 тыс. кв. метров в Новой Москве. В Минфине это не комментируют.



«Самолет» — крупнейший в России застройщик с объемом текущего строительства 4,5 млн кв. метров. Выручка компании в первом полугодии 2025 года составила 171 млрд руб., чистая прибыль упала в 2,6 раза до 1,8 млрд. Продажи за год снизились на 4% до 272 млрд руб.

В начале февраля менеджмент девелопера просил у премьера Михаила Мишустина льготный кредит на 50 млрд руб. для погашения части долгов. В компании это объясняли попыткой оптимизировать финансирование в условиях жесткой политики Центробанка.



По оценке «Дом. РФ», трудности компании связаны с ошибками в прогнозировании рынка жилья. Источники «Коммерсанта» добавляют, что с проектным финансированием проблем нет, но корпоративный долг покрывать становится сложнее. Задолженность достигает 650 млрд руб. при 400 млрд на эскроу-счетах.

Аналитики считают, что отказ в прямой поддержке объясняется отсутствием системного кризиса в отрасли. Продажи новостроек в 2025 году выросли на 1% по площади и на 11% по деньгам.

Эксперты предупреждают, что поддержка одного игрока создаст опасный прецедент. За «Самолетом» могут потянуться другие застройщики. К тому же 50 млрд руб. — это годовой бюджет среднего российского региона. Выходом для компании может стать продажа земельного банка, поиск финансового партнера или реструктуризация долга с банками.

