Правительство России продлит льготу по НДС для туроператоров до 2030 года

Российский кабмин намерен продлить до 2030 года специальную налоговую преференцию, освобождающую туроператоров от уплаты НДС. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Основные положения бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2026–2028 годы».

Freepik

Льготный механизм заработал в июле 2023 года и по текущим нормам завершится 30 июня 2027-го. За 14 месяцев работы преференции компании сэкономили 370 млн руб., сообщал представитель Министерства экономического развития России в сентябре 2024 года. Эти деньги бизнес потратит на новые проекты и решение текущих задач.

Право на использование нулевой ставки имеют компании и индивидуальные предприниматели, формирующие и реализующие туристический продукт для внутреннего и выездного туризма.

Однако отрасль сталкивается с трудностями при применении преференции. По действующим нормам турпродукт должен включать услуги размещения и перевозки из места постоянного жительства. Если клиент приобретает только экскурсии или размещение, налоговые органы отказывают в применении нулевой ставки, поясняет президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Решить проблему призваны поправки в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ», внесенные в Государственную думу в июле. Документ, прошедший первое чтение, определяет турпродукт как комплекс услуг за общую цену. Для внутреннего или въездного туризма минимальный «набор» услуг для признания турпродуктом будет включать размещение в гостинице плюс минимум одна дополнительная опция — трансфер, питание, экскурсии или другие сервисы.

В реестре Минэкономразвития около 4 тыс. туроператоров, из которых 70–75% специализируются на внутреннем или въездном туризме. Сейчас стабильно использовать преференцию способна примерно треть таких игроков, отмечает сопредседатель комитета «Деловой России» по туризму и индустрии гостеприимства Леонид Гункевич. После уточнения правового определения их доля может достичь 60–75%, или ориентировочно 2,5 тыс. компаний.

Генеральный директор федерального туроператора «Премьера» Марина Самородская в свою очередь отметила, что после корректировок преференция охватит более 95% легального рынка туроператорских услуг. Вопрос об изменении понятия «турпродукт» сейчас один из самых острых в отрасли, подчеркивает она.

Для массовых внутренних туров льгота снижает конечную стоимость в среднем на 3–7%, в отдельных случаях — до 8–10%, или добавляет к марже 2–4 п.п., отмечает Гункевич. Вице-президент ОСИГ, член экспертного совета комитета Госдумы по туризму и туристической инфраструктуре Татьяна Козловская называет эту меру очень важной: при невозможности зачесть НДС его сумма автоматически переносится в стоимость услуг.

Продление действия обнуленного НДС происходит на фоне изменений в фискальном законодательстве. В конце сентября Министерство финансов России внесло в Госдуму поправки, обязывающие платить НДС бизнес с доходом от 10 млн руб. в год. Общая ставка налога вырастет с нынешних 20% до 22%.

