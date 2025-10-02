Российский кабмин намерен продлить до 2030 года специальную налоговую преференцию, освобождающую туроператоров от уплаты НДС. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Основные положения бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2026–2028 годы».

Freepik

Льготный механизм заработал в июле 2023 года и по текущим нормам завершится 30 июня 2027-го. За 14 месяцев работы преференции компании сэкономили 370 млн руб., сообщал представитель Министерства экономического развития России в сентябре 2024 года. Эти деньги бизнес потратит на новые проекты и решение текущих задач.

Право на использование нулевой ставки имеют компании и индивидуальные предприниматели, формирующие и реализующие туристический продукт для внутреннего и выездного туризма.

Однако отрасль сталкивается с трудностями при применении преференции. По действующим нормам турпродукт должен включать услуги размещения и перевозки из места постоянного жительства. Если клиент приобретает только экскурсии или размещение, налоговые органы отказывают в применении нулевой ставки, поясняет президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Решить проблему призваны поправки в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ», внесенные в Государственную думу в июле. Документ, прошедший первое чтение, определяет турпродукт как комплекс услуг за общую цену. Для внутреннего или въездного туризма минимальный «набор» услуг для признания турпродуктом будет включать размещение в гостинице плюс минимум одна дополнительная опция — трансфер, питание, экскурсии или другие сервисы.

В реестре Минэкономразвития около 4 тыс. туроператоров, из которых 70–75% специализируются на внутреннем или въездном туризме. Сейчас стабильно использовать преференцию способна примерно треть таких игроков, отмечает сопредседатель комитета «Деловой России» по туризму и индустрии гостеприимства Леонид Гункевич. После уточнения правового определения их доля может достичь 60–75%, или ориентировочно 2,5 тыс. компаний.

Генеральный директор федерального туроператора «Премьера» Марина Самородская в свою очередь отметила, что после корректировок преференция охватит более 95% легального рынка туроператорских услуг. Вопрос об изменении понятия «турпродукт» сейчас один из самых острых в отрасли, подчеркивает она.

Для массовых внутренних туров льгота снижает конечную стоимость в среднем на 3–7%, в отдельных случаях — до 8–10%, или добавляет к марже 2–4 п.п., отмечает Гункевич. Вице-президент ОСИГ, член экспертного совета комитета Госдумы по туризму и туристической инфраструктуре Татьяна Козловская называет эту меру очень важной: при невозможности зачесть НДС его сумма автоматически переносится в стоимость услуг.

Продление действия обнуленного НДС происходит на фоне изменений в фискальном законодательстве. В конце сентября Министерство финансов России внесло в Госдуму поправки, обязывающие платить НДС бизнес с доходом от 10 млн руб. в год. Общая ставка налога вырастет с нынешних 20% до 22%.