До конца 2025 года в России планируется внедрение 35 новых сервисов категории «жизненные ситуации» на платформе госуслуг. Перечень приоритетных сервисов был утвержден на заседании правительственной подкомиссии под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко.

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Новые сервисы охватят широкий спектр потребностей граждан и бизнеса. Предприниматели смогут воспользоваться услугами по регистрации ИТ-компаний, а любители животных — сервисами по уходу за домашними питомцами. Отдельная группа услуг предназначена для помощи в сложных жизненных обстоятельствах.

Принцип работы новых сервисов основан на комплексном подходе к решению задач. Вместо того чтобы обращаться в разные инстанции, пользователи получат доступ ко всем необходимым услугам и справочной информации в одном разделе портала.

По данным статистики, такой подход уже позволил сократить сроки оформления документов более чем на треть, уменьшить количество требуемых бумаг почти на 30% и значительно снизить необходимость личных визитов в ведомства.

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Внедрение «жизненных ситуаций» представляет собой новый этап цифровой трансформации госуслуг. От бумажного документооборота и отдельных электронных сервисов система переходит к комплексному решению задач граждан.

Развитие этого направления началось в 2023 году, сейчас на федеральном уровне уже реализовано 35 подобных сервисов. Параллельно ведется работа по внедрению региональных «жизненных ситуаций», количество которых превысило 150.

Все новые сервисы разрабатываются с учетом мнения граждан и проходят тщательное тестирование, а часть из них будет доступна для оформления полностью в онлайн-режиме.