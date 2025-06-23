Кабинет министров России утвердил новый этап реформы государственных и муниципальных услуг. Согласно подписанному главой правительства Михаилом Мишустиным постановлению, с 25 июня 2025 года стартует эксперимент, который должен сделать получение госуслуг быстрее, удобнее и доступнее в цифровом формате.

В рамках эксперимента планируется изменить процесс предоставления услуг, сделав их более удобными. Основное внимание будет уделено переводу услуг в электронный формат, особенно тех, которые важны для граждан.

Главной идеей станет проактивный подход, когда услуга будет предоставляться автоматически, без необходимости подавать заявление. Также планируется объединить несколько услуг в одну, чтобы, например, при рождении ребенка или регистрации бизнеса, человек мог получить все нужные услуги в одном месте.

Эксперимент продлится до конца 2027 года и охватит всю страну. В нем примут участие федеральные министерства и ведомства, а также местные власти. Участие некоторых организаций будет добровольным.

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Цель эксперимента — сделать взаимодействие граждан с государством максимально комфортным. Для этого планируется сократить количество документов, минимизировать личные визиты в ведомства и установить четкие стандарты сроков оказания услуг.

Успешные практики, отработанные в ходе эксперимента, могут быть закреплены на постоянной основе. Первые изменения граждане и бизнес смогут оценить уже в ближайшие месяцы после старта программы.



