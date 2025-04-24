Выгорание на рабочем месте в США достигло рекордных значений, поэтому профессионалы ищут карьеру, которая предлагает не только финансовую безопасность, но и общее благополучие. Ведущая глобальная платформа онлайн-обучения Coursera представила список 10 высокооплачиваемых профессий с низким уровнем стресса.

Согласно недавнему исследованию Роберта Халфа, 36% американских специалистов чувствуют себя выгоревшими на работе. Согласно опросу MyPerfectResume, каждый пятый работник ежедневно думает об увольнении, в то время как 32% испытывают повышенную тревожность, а 30% страдают от частых головных болей. И, возможно, самое тревожное: 77% считают, что работа негативно влияет на их личную жизнь.

Прежде чем выбирать карьеру, стоит разобраться, что такое работа с «низким уровнем стресса». Хотя восприятие стресса индивидуально, некоторые факторы на рабочем месте неизменно способствуют его повышению. Среди них: сменная работа, физические риски, высокая ответственность, сжатые сроки, конкуренция, микроменеджмент и переработки. Работа с низким уровнем стресса минимизирует эти факторы, обеспечивая при этом значимую занятость и достойную оплату.

Вот 10 высокооплачиваемых профессий с низким уровнем стресса в 2025 году.

1. Специалист по обработке данных.

Средняя годовая зарплата (США): $108 020.

Перспективы трудоустройства (прогнозируемый рост с 2022 по 2032 год): 35%.

Специалист по данным собирает, организовывает, анализирует и интерпретирует информацию для обнаружения закономерностей и решения проблем. Использует технические навыки в алгоритмах и машинном обучении для прогнозирования результатов и извлечения значимых идей из необработанных данных.

Обычно специалисты по данным работают в офисе, но есть возможность удаленной работы. Эта профессия предполагает ограниченное количество встреч и часто позволяет работать с гибким графиком. Аналитический характер работы имеет четкие цели и измеримые результаты, она менее подвержена двусмысленности, которая может вызывать стресс.

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2. Ортодонт.

Средняя годовая зарплата (США): $239 200.

Перспективы трудоустройства (прогнозируемый рост с 2022 по 2032 год): 4%.

Ортодонт — это врач-стоматолог, который специализируется на диагностике и лечении аномалий зубного ряда, таких как неправильный прикус. Несмотря на то что обучение на ортодонта занимает 10–14 лет (включая обучение в бакалавриате, стоматологической школе и ординатуре), оно позволяет получить значительное вознаграждение и обеспечит баланс между работой и личной жизнью.

В отличие от врачей неотложной помощи или хирургов, ортодонты работают с неопасными для жизни состояниями, что снижает эмоциональный груз принятия медицинских решений.

Кроме того, ортодонты работают по стандартному графику. Это позволяет лучше контролировать баланс между работой и личной жизнью.

3. Специалист по материалам.

Средняя годовая зарплата (США): $106 160.

Перспективы трудоустройства (прогнозируемый рост с 2022 по 2032 год): 6%.

Специалисты в области материаловедения изучают химические свойства веществ и ищут новые методы комбинирования материалов, чтобы разрабатывать инновационные продукты. Они отбирают материалы для тестирования, определяют наиболее подходящие методы испытаний, оценивают безопасность материалов и дают рекомендации по их усовершенствованию.

В отличие от многих других высокооплачиваемых работ, эта сфера предлагает сочетание независимых исследований и совместной работы без жестких сроков. Лабораторная и офисная среда обеспечивает структуру без постоянного давления, которое можно встретить во многих конкурентных отраслях. Интеллектуальная стимуляция открытия помогает поддерживать вовлеченность без подавляющего стресса.

4. Куратор.

Средняя годовая зарплата (США): $57 120.

Перспективы трудоустройства (прогнозируемый рост с 2022 по 2032 год): 10%.

Кураторы управляют музеями и коллекциями, ведут переговоры о ценах, привлекают новых художников, организуют выставки и управляют продажами. В более крупных учреждениях можно специализироваться в определенной области, например в ботанике или истории.

Работа в галереях и музеях предлагает спокойную, тихую обстановку со значимым культурным воздействием. Работа часто включает периоды уединенного сосредоточения на реставрации или сборке, обеспечивая спокойную рабочую атмосферу, которая резко контрастирует с напряженной корпоративной средой.

5. Веб-разработчик.

Средняя годовая зарплата (США): $92 750.

Перспективы трудоустройства (прогнозируемый рост с 2022 по 2032 год): 16%.

Веб-разработка стала одной из самых доступных и высокооплачиваемых профессий в технологическом секторе. Эти специалисты пишут код с использованием языков программирования для создания различных продуктов, от мобильных приложений до веб-сайтов.

Можно специализироваться как:

front-end разработчик (работающий над элементами дизайна, ориентированными на пользователя);

back-end разработчик (сосредоточенный на производительности и функциональности);

full-stack разработчик (обрабатывающий оба аспекта).

Веб-разработка предлагает исключительную гибкость, множество возможностей для удаленной работы и графики, основанные на проектах. В этой области относительно мягкие образовательные требования, что снижает финансовый стресс от студенческого долга.

Творческие аспекты кодирования и решения проблем обеспечивают интеллектуальную стимуляцию без стрессов, связанных с управлением или работой с клиентами.

6. Аудиолог.

Средняя годовая зарплата (США): $87 740.

Перспективы трудоустройства (прогнозируемый рост с 2022 по 2032 год): 11%.

Аудиологи — это медицинские специалисты, которые диагностируют потерю слуха, нарушения равновесия и связанные с этим проблемы. Есть возможность работать в различных учреждениях, включая школы, больницы и частные практики.

Находясь в медицинской сфере, аудиологи сосредоточены на неэкстренных состояниях и редко лечат тяжелобольных пациентов. Диагностический процесс в значительной степени опирается на технологии, что снижает давление сложного принятия решений. Регулярные рабочие часы и ограниченные требования к дежурствам способствуют устойчивому балансу между работой и личной жизнью.

7. Инженер-химик

Средняя годовая зарплата (США): $112 100.

Перспективы трудоустройства (прогнозируемый рост с 2022 по 2032 год): 8%.

Химическая инженерия выделяется среди высокооплачиваемых профессий своим балансом технических задач и структурированной рабочей средой. Эти специалисты используют принципы химии для создания таких продуктов, как продукты питания, топливо, лекарства и повседневные материалы. Можно проектировать оборудование для химических заводов и контролировать процессы создания продукции.

Большая часть этой работы основана на исследованиях, что позволяет независимо решать проблемы в контролируемых лабораторных и офисных условиях. Структурированная природа инженерной работы обеспечивает четкие параметры и ожидания, уменьшая неопределенность, которая часто способствует стрессу на рабочем месте.

8. Математик

Средняя годовая зарплата (США): $104 860.

Перспективы трудоустройства (прогнозируемый рост с 2022 по 2032 год): 30%.

Математики работают в различных отраслях, от бизнеса до инженерии, применяя математические теории для решения проблем и сообщая о своих открытиях. Карьерные пути включают академическую сферу, национальную безопасность, робототехнику и другие технические секторы.

Эта карьера предлагает значительную автономию, а работа обычно ведется самостоятельно в офисных условиях. Несмотря на наличие сроков, давление обычно меньше, чем при работе с клиентами или при реагировании на чрезвычайные ситуации.

9. Астроном

Средняя годовая зарплата (США): $127 930.

Перспективы трудоустройства (прогнозируемый рост с 2022 по 2032 год): 5%.

Астрономы изучают Вселенную, включая планеты, звезды, галактики, астероиды и черные дыры. Также можно разрабатывать научные теории для объяснения природных явлений, проводить исследования и эксперименты и проектировать новое научное программное обеспечение и оборудование.

Несмотря на то, что астрономия относится к научной сфере, она предлагает работу с относительно низким стрессом. Работа включает наблюдение, анализ и исследование в удобном темпе в среде с низким уровнем риска.

10. Технический писатель

Средняя годовая зарплата (США): $80 050.

Перспективы трудоустройства (прогнозируемый рост с 2022 по 2032 гг.): 7%.

Среди высокооплачиваемых профессий, ориентированных на коммуникацию, технический писатель выделяется сочетанием креативности и аналитического мышления. Он создает статьи, официальные документы, руководства для пользователя, разделы справки и другую документацию для организаций. Его роль — упрощать сложную информацию, чтобы нетехнические пользователи могли легко ее понять.

Техническое письмо предлагает баланс между работой и личной жизнью с возможностью удаленной и гибкой работы. Проекты обычно имеют разумные сроки без постоянного давления экстренных ответов. Удовлетворение от предоставления сложной информации обеспечивает осмысленную работу без эмоционального бремени многих высокострессовых профессий.

Хотя эти эти высокооплачиваемые рабочие места обеспечивают путь к финансовой стабильности и меньший риск выгорания, необходимо учитывать, что стресс — понятие индивидуальное.

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При оценке потенциальных карьерных путей важно обратить внимание не только на зарплату и должность. Необходимо проанализировать свои личные триггеры стресса, организационную культуру возможных работодателей, свои основные сильные стороны и образ жизни, который вы хотите вести вне работы.