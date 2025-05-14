Госдума готовится рассмотреть во втором чтении правительственный законопроект, расширяющий полномочия ГИБДД по аннулированию водительских удостоверений. Документ, разработанный по поручению президента в 2022 году, вносит изменения в законы «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных».

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Основное нововведение касается процедуры отзыва прав при выявлении медицинских противопоказаний к вождению. Сейчас здоровье водителей проверяется только при получении медсправки раз в десять лет. Новые нормы позволят выявлять проблемы со здоровьем во время диспансеризации, плановых медосмотров или визитов в поликлинику. В таких случаях автомобилиста направят на внеочередное обследование к специалисту.

При подтверждении диагноза информация автоматически поступит в ГИБДД из базы данных Минздрава, что повлечет аннулирование прав. Отказ от прохождения дополнительного обследования также приведет к лишению водительского удостоверения. Управление автомобилем после аннулирования прав будет караться штрафом от 5 до 15 тысяч рублей с отправкой машины на штрафстоянку.

Важным изменением станет переход медицинских справок в электронный формат. Данные о прохождении водительских медкомиссий будут поступать в единую систему Минздрава, откуда ГИБДД сможет получать информацию о допуске к управлению транспортными средствами. Это избавит водителей от необходимости предоставлять бумажные справки при получении прав.

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Комитет Госдумы по транспорту дополнил законопроект важными уточнениями. На прохождение повторного медосвидетельствования отводится три месяца, в течение которых сохраняется право управления автомобилем. Проверку можно пройти только в лицензированных медицинских организациях. Также предусмотрена возможность восстановления прав после успешного лечения и подтверждения отсутствия противопоказаний.

Предполагаемая дата вступления закона в силу — 1 марта 2026 года. По данным думского комитета, за последние пять лет через судебные процедуры было аннулировано около 100 тысяч водительских удостоверений. Новый механизм позволит оперативнее выявлять водителей, состояние здоровья которых представляет опасность на дорогах.