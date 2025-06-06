Российское правительство собирается изменить подход к финансированию цифровых проектов, сделав его более результативным. Это означает, что деньги будут выделяться только за достижение конкретных целей. В рамках этой инициативы планируется создание системы мониторинга ИТ-отрасли, которая будет отслеживать как развитие сектора, так и эффективность государственной поддержки. Новая методика, разработанная АНО «Цифровая экономика» с поддержкой Минцифры, откроет новый подход к оценке вклада технологий в экономику страны.

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По новым расчетам, ИТ-сектор России в 2024 году принесет 6% ВВП, что почти в три раза больше предыдущих оценок (2,43%). Этот рост связан с тем, что теперь в расчетах учитываются не только узкие ИТ-компании, но и технологические компании с более чем 30% цифровых доходов, например маркетплейсы Ozon и Wildberries.

Новая система будет основана на данных от ФНС, Минцифры, ЦБ, ФТС и Росстата, что обеспечит большую точность. Например, налоговая отчетность обновляется ежеквартально и имеет высокую достоверность.

Методика оценки охватывает пять ключевых аспектов:

анализ масштаба отрасли,

занятость и налоги,

экономическая эффективность,

инновации и международная деятельность.

Особое внимание уделяется эффективности господдержки — каждый рубль, вложенный в развитие отрасли, приносит два рубля в виде налогов.

В частности, налоговая отчетность, используемая в расчетах, обновляется ежеквартально и обладает повышенной достоверностью благодаря строгой ответственности за предоставление ложных сведений.

Кроме того, рассматривается экономическая эффективность деятельности организаций, включая динамику выручки, прибыли и производительности труда. Также учитывается инновационная активность, измеряемая объемами инвестиций в научно-исследовательские разработки и анализируется международная деятельность сектора через показатели экспорта ИТ-услуг.

Переход к новой системе оценки не будет легким, так как нужно привести данные в соответствие с международными стандартами статистики.

Решение этого вопроса предусмотрено в рамках нацпроекта «Экономика данных», который модернизирует процессы сбора и обработки данных. Система мониторинга уже включает 12 ключевых показателей, и их количество планируется увеличить. Оценка отрасли за 2023 год показала вклад в экономику на уровне 5,2% ВВП. Оценка за 2022 год требует дополнительной работы из-за изменений в правилах учета ИТ-компаний.

Внедрение новой системы позволит лучше контролировать расходы и поддержку ИТ-сектора, а также даст более точную информацию о влиянии цифровизации на экономику и поможет принимать более обоснованные решения по развитию технологий.