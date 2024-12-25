Аналитики «Авто.ру» сообщили, что в России с начала года средняя стоимость нового полностью электрического автомобиля увеличилась на 15% и достигла 8,1 млн руб. При этом модели с гибридными установками за 11 месяцев подорожали лишь на 8%, до 7,8 млн руб. На вторичном рынке результаты оказались обратными — электромобили с начала года подешевели на 9%, а гибриды выросли в цене на 2%, сообщают «Известия».

Количество объявлений с гибридными моделями к ноябрю 2024 года снизилось на 10% относительно января, а предложение электромобилей стало в два раза меньше. К концу месяца доля китайских производителей на рынке достигла 85% среди электрокаров и 89% в сегменте гибридов.

Самыми популярными новыми электромобилями за 11 месяцев текущего года стали:

Zeekr 001 — 7,36 млн руб;

Hongqi E-HS9 — 9,71 млн руб;

Zeekr X — 4,6 млн руб.

Топ-3 моделей с гибридной силовой установкой:

LiXiang L9 — 8,81 млн руб;

LiXiang L7 — 7,5 млн руб;

Voyah Dream — 9,68 млн руб.

На вторичном рынке в ноябре подержанный гибрид в среднем предлагали за 2,47 млн руб, что на 2,3% больше январских значений. Электромобиль с пробегом в среднем обойдется россиянам в 4,47 млн руб, но за этот год средняя цена снизилась почти на 500 тыс. руб. — 9%.

Самыми популярными подержанными гибридами за 11 месяцев стали Lexus RX третьего поколения, Nissan Note второго поколения и Toyota Prius третьего поколения. Среди электрокаров наибольшим спросом пользовались Tesla Model 3, Porsche Taycan и Nissan Leaf.

Ранее Nio запустила бюджетный бренд электромобилей Firefly. Компания позиционирует его как конкурента Smart от Mercedes и Mini от BMW. Китайский производитель электромобилей стремится расширить свою клиентскую базу и увеличить объем продаж.