Предприниматели обратились к президенту России с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг законопроекта, который обяжет таксопарки и самозанятых водителей такси использовать автомобили исключительно российской сборки. Они заявили, что выполнить эти требования смогут только крупные таксопарки, а для сотен тысяч самозанятых водителей они просто не по карману.

18 февраля глава Объединения самозанятых России (ОСР) Игорь Жмакин направил письмо Владимиру Путину с просьбой не принимать законопроект в текущем виде. В обращении предлагается поручить ответственным ведомствам разработать «механизмы, позволившие бы сбалансировать интересы автопроизводителей и перевозчиков».

В ОСР отметили, что требования законопроекта приемлемы для крупных таксопарков, но создадут серьезные проблемы для сотен тысяч самозанятых водителей, многим из которых не под силу заменить автомобиль из-за недостатка средств и ограниченного модельного ряда.

По данным Общественного совета по развитию такси, отрасль и так переживает значительные финансовые трудности из-за подорожания новых автомобилей и увеличения расходов на их обслуживание.

Председатель совета Ирина Зарипова считает, что принятие законопроекта приведет к тому, что большая часть перевозчиков окажется на грани закрытия.

Соответствующий законопроект был принят в первом чтении в январе 2024 года и депутаты планировали окончательно рассмотреть его до конца года, однако, пока этого не произошло.

Предполагается, что его действие не будет распространяться на уже задействованные автомобили, а коснется лишь машин, готовящихся к работе в таксопарках.

Ранее стало известно, что с 1 февраля сервис «Яндекс Такси» стала первой в России цифровой платформой, которая будет автоматически отчислять налог на профессиональный доход (НПД) за всех своих самозанятых исполнителей.