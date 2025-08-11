Исследователи из нескольких европейских институтов создали робота-гуманоида Robot Drummer, способного играть на барабанах с высокой точностью и выразительностью. Если раньше роботы выполняли в основном ручные задачи, то теперь они осваивают искусство, требующее ритма, координации и физического мастерства.

YouTube/The Royal Institution

В основе проекта лежит обучение с подкреплением. Робот, созданный на базе гуманоида G1 Unitree, был обучен в симулированной среде, где он учился играть, получая «вознаграждение» за правильное исполнение ритма. Это позволило ему освоить сложные человеческие техники, такие как смена палочек и перекрещивание рук, а также научиться менять движения по ходу изменения ритма в партии.

В ходе тестов робот исполнял полные барабанные партии известных песен в разных жанрах, от джаза («Take Five» Дэйва Брубека) до рока и метала («Living on a Prayer» Bon Jovi, «In the End» Linkin Park). Ритмическая точность исполнения превысила 90%. Робот научился предвидеть будущие удары и динамически корректировать положение рук, как это делают профессиональные барабанщики.

Этот проект открывает новые горизонты для применения роботов. Помимо очевидного потенциала в индустрии развлечений, где роботы-музыканты могут стать частью шоу, отточенные навыки точных и скоординированных движений могут быть применены в других областях, требующих высокой точности, например в хирургии или на сложном производстве.

Следующим шагом для команды разработчиков станет перенос навыков из симуляции на физического робота. Они также планируют научить его импровизировать и адаптировать свой стиль в реальном времени, реагируя на музыкальные сигналы от других участников группы.

