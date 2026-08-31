Команда Университета Монаша (Австралия) провела первое крупное рандомизированное исследование аторвастатина для первичной профилактики у людей от 70 лет без сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и деменции. Препарат снизил относительный риск серьезных сердечно-сосудистых событий на 30%, однако статистически значимого влияния на жизнь без деменции и инвалидности ученые не обнаружили.

Vitaly Gariev, Unsplash

Исследователи из Университета Монаша опубликовали результаты исследования STAREE с участием 9971 человека. В двойном слепом испытании добровольцев распределили между двумя группами: одна ежедневно принимала 40 мг аторвастатина, другая — плацебо. Все участники были не младше 70 лет, жили самостоятельно и не имели диагностированных сердечно-сосудистых заболеваний, диабета или деменции. Сам проект занял около десяти лет, однако медианный срок наблюдения за одним участником составил 5,9 года.

В двойном слепом исследовании участники ежедневно получали либо 40 мг аторвастатина — препарата из группы статинов, снижающих уровень холестерина, — либо плацебо. За медианные 5,9 года серьезные сердечно-сосудистые события произошли у 6,0% участников в группе аторвастатина и у 8,3% в группе плацебо. Это соответствует снижению относительного риска на 30%. К таким событиям исследователи относили смерть от сердечно-сосудистых причин, инфаркт без летального исхода, инсульт или коронарное вмешательство для восстановления кровотока.

В абсолютных цифрах результат выглядит так: чтобы за почти шесть лет предотвратить одно серьезное сердечно-сосудистое событие, аторвастатин должны принимать примерно 37 человек.

Читайте также Домашние тренировки по четыре минуты улучшили силу ног и равновесие пожилых людей

Статистически значимой разницы в частоте деменции между группами не обнаружили — это важно на фоне давних опасений, что статины могут повышать такой риск. При этом в других категориях различия были: нарушения со стороны мышц и печени, а также связанные с диабетом нежелательные явления чаще фиксировали у принимавших аторвастатин. Серьезные нежелательные явления оставались редкими и возникли у 2,7% участников в обеих группах.

У исследования есть ограничения. Участники были преимущественно белыми, а их средний возраст составлял 74,7 года, поэтому переносить результаты на более разнообразные группы населения и самые старшие возрастные группы следует осторожно. Кроме того, более 15% участников прекратили принимать назначенные таблетки, что осложняет оценку эффекта непрерывной многолетней терапии.

На втором основном показателе преимущество аторвастатина подтвердить не удалось. Смерть, деменция или стойкое ограничение физических возможностей были зафиксированы у 12,8% участников на препарате и у 13,6% на плацебо; разница оказалась статистически незначимой. Поэтому исследование не показало, что аторвастатин продлевает жизнь без деменции и физической инвалидности.

Авторы считают, что результаты STAREE могут повлиять на рекомендации по первичной профилактике для людей от 70 лет. Но это не означает, что аторвастатин теперь следует назначать всем в этой возрастной группе: решение стоит принимать вместе с врачом, учитывая риск инфаркта и инсульта, ожидаемую продолжительность жизни, сопутствующие заболевания, другие лекарства и готовность к многолетней терапии.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.