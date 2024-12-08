В этом году прибыль крупнейших экспортеров алмазов значительно снизилась из-за резкого падения цен на эти драгоценные камни, сообщают РИА Новости, ссылаясь на данные национальных статистических служб.

Наиболее резкое сокращение доходов от поставок алмазов и бриллиантов на мировые рынки наблюдается в Канаде: по данным платформы ООН Comtrade, экспорт страны за восемь месяцев текущего года упал вдвое, составив $541 млн по сравнению с $1,1 млрд в аналогичном периоде прошлого года. В то же время экспорт Ботсваны, которая в прошлом году производила почти четверть всех алмазов в мире, за девять месяцев текущего года сократился в 1,8 раза, составив $2,3 млрд.

Другие поставщики также отметили падение алмазного экспорта в среднем на четверть. Так, поставки из ЮАР за девять месяцев сократились на 29%, составив $1,15 млрд, тогда как экспорт из США упал на 27%, достигнув $9,9 млрд. Европейский Союз снизил объем продаж на зарубежные рынки с $7 млрд до $5,2 млрд, а Израиль – c $5,7 млрд до $4,4 млрд. Экспорт в условиях текущего года в Индии составил $19,2 млрд, что на 18% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Что касается крупнейших мировых экспортеров алмазов, таких как Объединенные Арабские Эмираты и Россия, то несмотря на неопубликованную статистику по экспорту, данные о закупках некоторых стран свидетельствуют о том, что и у них также наблюдается снижение объемов поставок.

В целом, экспорт алмазов из указанных стран составил $42,7 млрд, что значительно меньше по сравнению с $56,5 млрд за аналогичный период прошлого года. Основной причиной снижения доходов от экспорта стало падение цен на бриллианты на международном рынке. Согласно данным индекса IDEX Diamond от Международной алмазной биржи, стоимость обрабатываемых алмазов за девять месяцев текущего года снизилась примерно на 12%. В связи с этим поставщики данных драгоценных камней предпочитают сокращать объемы поставок на мировые рынки.

В сентябре импорт российских алмазов в Индию снизился на 96% по сравнению с показателями прошлого года, составив 37 тыс. карат, сообщило министерство торговли и промышленности Индии. Всего в 2023 году в страну было ввезено 917 тыс. карат. Этот объем оценивался в $1,5 млн против $112 млн годом ранее.