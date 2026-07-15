По итогам 2026 года российские ломбарды могут выдать займы на рекордные 556,2 млрд рублей, что на 35% превысит результат прошлого года. По прогнозу «Эксперт РА», совокупный портфель займов увеличится сразу на 50% — до 151 млрд рублей, а чистая прибыль отрасли вырастет на 60% и достигнет 20,4 млрд рублей.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Рынок начал ускоряться уже в первом квартале. По данным Банка России, в январе—марте портфель ломбардов достиг 117 млрд рублей, увеличившись на 35% год к году. Чистая прибыль поднялась на 29% — до 5,1 млрд рублей. При этом средняя рентабельность капитала по отрасли осталась вблизи 33%, тогда как медианный показатель снизился с 12,5% до 8,5%.

Главной причиной роста аналитики называют высокие цены на золото, поскольку ювелирные изделия и другие драгоценные металлы остаются основным залогом по таким займам. В конце января котировки поднимались выше $5300 за тройскую унцию, установив новый максимум, однако к 14 июля опустились примерно до $4070 и потеряли около 24% от пикового уровня. Дополнительный приток клиентов может обеспечить реформа микрофинансового рынка, хотя в «Эксперт РА» не ожидают их массового перехода из МФО в ломбарды.

Среди главных рисков «Эксперт РА» называет теневой сегмент, дальнейшее ужесточение регулирования и нестабильность цен на драгоценные металлы. По оценке Минфина, в 2025 году около четверти участников рынка драгметаллов работали вне правового поля, усиливая давление на легальный бизнес.

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Дополнительную нагрузку на отрасль может создать переход к саморегулированию, который обсуждается в рамках развития финансового рынка на 2026−2028 годы. В «Эксперт РА» считают, что обязательное членство в СРО увеличит расходы компаний и ускорит уход небольших независимых игроков. Старший директор по рейтингам кредитных институтов агентства Иван Уклеин отмечает, что основные затраты будут связаны не с членскими взносами, а с перестройкой внутренних процессов, внедрением новых стандартов управления рисками и дополнительными проверками.

Сами участники рынка смотрят на перспективы более сдержанно. Председатель правления Региональной ассоциации ломбардов Людмила Грибок считает рост портфеля на 50% маловероятным и связывает дальнейшую динамику отрасли прежде всего с ценами на золото, поскольку около 95% ломбардов принимают в залог ювелирные изделия. Она также не ожидает скорого введения обязательного членства в СРО. В Национальном объединении ломбардов выступают против этой идеи и предупреждают, что дополнительное регулирование может, напротив, увеличить долю теневого рынка.

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