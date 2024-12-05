Прибыль российского рыбохозяйственного комплекса с января по август 2024 года снизилась на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 60 млрд руб. Об этом заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев на общем собрании ассоциации.

По словам эксперта, финансово-экономическое состояние рыбохозяйственного комплекса в 2024 году значительно усложнилось. По итогам восьми месяцев прибыль снизилась на 26%, с 81 млрд до 60 млрд руб. Более 40% предприятий отрасли работают в убыток.

Зверев сообщил также, что совокупная задолженность отрасли по кредитам и займам превысила 1 трлн руб. Это практически равнозначно годовому обороту.

В ноябре совокупный объем вылова рыбы в России составил 4,4 млн тонн. Это на 8,2% меньше, чем в том же периоде 2023 года.

В Росрыболовстве рассчитывают, что по итогам всего текущего года объем добычи достигнет 5 млн тонн. Это ниже показателя прошлого года, когда было 5,3 млн тонн.

Сильнее всего объем вылова снизился в Азово-Черноморском бассейне — на 18,6% за год, до 27,7 тыс. тонн. В Волжско-Каспийском бассейне показатель сократился на 13,3%, до 62,1 тыс. тонн.

В Дальневосточном добыты 3,3 млн тонн рыбы, Северном — 402,3 тыс. тонн. За год промысел там уменьшился на 8,3% и 3,2% соответственно. В Западном бассейне вылов снизился на 1,8%, до 63,9 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что рыбопромышленный холдинг Norebo из Мурманска стал лидером рейтинга лучших российских производителей продуктов питания в 2024 году. «Топ-50 лучших российских производителей продуктов питания 2024» составлен на основе голосования среди 500 ведущих экспертов сферы пищевой промышленности.