Минфин предлагает перевести приемку по закупкам госкомпаний у малого и среднего бизнеса в электронный формат. Нововведение должно сделать дату фактической приемки прозрачной для поставщика и сократить задержки с оплатой выполненных контрактов.

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Изменения подготовлены в рамках поправок к правилам участия МСП в закупках госкомпаний. Электронные акты планируется использовать с 1 октября 2027 года при договорах стоимостью от 500 тыс. руб. После получения документа от поставщика заказчику отводится 20 рабочих дней на подтверждение приемки либо мотивированный отказ.

Срок последующего расчета при этом останется прежним. Минфин уточнил, что оплатить принятые товары, работы или услуги заказчик должен не позднее семи рабочих дней с момента приемки.

Проблема задержек остается существенной. По состоянию на апрель задолженность государственных акционерных обществ перед МСП составляла 3,5 млрд руб. Созданный при Минэкономики штаб по неплатежам помог добиться погашения 1,78 млрд руб., еще на 1,07 млрд руб. госкомпании согласовали графики выплат. Средний фактический период ожидания денег сократился с 58 до 26 дней.

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Представители бизнеса связывают часть задержек с бумажным документооборотом. Член генсовета «Деловой России» Алексей Кучмин отмечает, что при таком порядке отдельные заказчики могут откладывать оформление закрывающих документов на несколько месяцев. Электронная система позволит зафиксировать момент приемки и тем самым привязать к нему дальнейший отсчет срока оплаты.

Полностью перейти на работу через ЕИС сразу не планируется. До 1 апреля 2029 года поставщики смогут сформировать электронный акт в сторонней системе документооборота, а затем передать его в Единую информационную систему в сфере закупок. После окончания переходного периода создавать такие документы потребуется непосредственно в ЕИС, оператором которой является Федеральное казначейство.

В «Деловой России» рассчитывают, что новая схема уменьшит средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности на 20–30 дней. Это, по оценке организации, позволит МСП сократить кассовые разрывы и упростит обращение в ФАС или суд при нарушении заказчиком сроков оплаты.

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