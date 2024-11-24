Мобильное приложение попавшего под санкции США Газпромбанка пропало из App Store. На сайте банка сообщается, что приложение не работает лишь временно. Пользователям iOS рекомендуется использовать интернет-банк. При этом в магазине Google Play приложение все еще доступно.

Известно, что приложение Газпромбанка перестало работать на iPhone в Турции и Казахстане. При этом установленные ранее приложения работают в прежнем режиме, а его функции доступны в полном объеме. Еще вчера, 23 ноября, приложение функционировало.

Днем ранее банки Венгрии, Китая, Германии, Казахстана, Катара и Таиланда перестали обслуживать карты платежной системы UnionPay, выпущенные российским Газпромбанком. При попытке снять наличные в банкоматах Вьетнама, ОАЭ и Турции карта возвращается с уведомлением о некорректной операции.

«Коммерсантъ» сообщает, что Минфин США ввел блокирующие санкции против Газпромбанка и еще нескольких десятков кредитных организаций 21 ноября. С 2022 года через Газпромбанк ведутся рублевые расчеты за газ с «недружественными странами». Кремль считает, что целью ограничений является попытка помешать поставкам газа в Европу.

До этого британский банк HSBC решил прекратить обработку платежей розничных клиентов из России и Белоруссии. В банке сообщили, что любые связанные с этими странами платежи могут быть задержаны для дальнейшего рассмотрения и отклонены.