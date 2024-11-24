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Приложение Газпромбанка пропало из App Store

Мобильное приложение попавшего под санкции США Газпромбанка пропало из App Store. На сайте банка сообщается, что приложение не работает лишь временно. Пользователям iOS рекомендуется использовать интернет-банк. При этом в магазине Google Play приложение все еще доступно.

Известно, что приложение Газпромбанка перестало работать на iPhone в Турции и Казахстане. При этом установленные ранее приложения работают в прежнем режиме, а его функции доступны в полном объеме. Еще вчера, 23 ноября, приложение функционировало.

Днем ранее банки Венгрии, Китая, Германии, Казахстана, Катара и Таиланда перестали обслуживать карты платежной системы UnionPay, выпущенные российским Газпромбанком. При попытке снять наличные в банкоматах Вьетнама, ОАЭ и Турции карта возвращается с уведомлением о некорректной операции.

«Коммерсантъ» сообщает, что Минфин США ввел блокирующие санкции против Газпромбанка и еще нескольких десятков кредитных организаций 21 ноября. С 2022 года через Газпромбанк ведутся рублевые расчеты за газ с «недружественными странами». Кремль считает, что целью ограничений является попытка помешать поставкам газа в Европу.

До этого британский банк HSBC решил прекратить обработку платежей розничных клиентов из России и Белоруссии. В банке сообщили, что любые связанные с этими странами платежи могут быть задержаны для дальнейшего рассмотрения и отклонены.

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