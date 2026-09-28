В 2026 году российские компании потратят около 24 млрд руб. на коммерческое продвижение приложений через устройства, прогнозирует TelecomDaily. Из этой суммы 10 млрд руб., или 42% рынка, придется на производителей техники, владельцев операционных систем, операторов связи и розничные сети.

Unsplash

Однако для этих участников основным источником выручки становится не само размещение программы. Около 7,9 млрд руб. принесет монетизация уже существующей аудитории. Еще 2,2 млрд руб. составят фиксированные выплаты за интеграцию приложений в новые устройства.

В рынок входят различные способы коммерческого взаимодействия с пользователем — от размещения программы до оплаты целевых действий, участия платформы в доходах сервиса и продажи рекламного пространства. Такие механики работают на смартфонах, планшетах, компьютерах, Smart TV и ТВ-приставках. Остальные 58% оборота распределяются между другими участниками цепочки распространения приложений.

Наиболее крупный источник дохода владельцев программной среды — отчисления от выручки сервисов. По оценке TelecomDaily, на revenue share приходится около 4,95 млрд руб. Речь идет о доходах от поиска, подписок и пользовательских транзакций.

Практика показывает, что спрос на коммерческое размещение растет вместе с аудиторией платформ. В «СберДевайсах» сообщили об увеличении за год охвата таких размещений в «Салют ТВ» примерно на 30%. Среди компаний, использующих этот канал, — онлайн-кинотеатры и другие контентные сервисы, а также представители FMCG, страхования и образования.

В «МегаФоне» коммерческие приложения размещают примерно на 30% продаваемых смартфонов. Среди партнеров оператор называет «Яндекс», START и «Авито». При этом, согласно оценке NMi Digital, непосредственно платежи за размещение программ на новых устройствах занимают только 7–10% рынка.

Эффективность такого продвижения, по мнению NMi Digital, нельзя определять только числом установок. Для рекламодателя важны дальнейшая активация приложения, удержание аудитории и стоимость привлечения активного пользователя. «Яндекс» сообщил, что сам не занимается предустановкой, но заключает с производителями устройств коммерческие соглашения о размещении своих сервисов.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.