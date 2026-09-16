Стартап Profound, разрабатывающий инструменты для продвижения брендов в ИИ-поиске, привлек $180 млн в раунде серии D. По итогам сделки компанию оценили в $1,8 млрд — против $1 млрд после предыдущего раунда в феврале.

Alex Shuper, Unsplash

Раунд серии D состоялся менее чем через семь месяцев после предыдущего финансирования. В феврале Profound привлек $96 млн в серии C при оценке $1 млрд. Таким образом, только за два последних раунда стартап получил $276 млн, а его оценка за этот период выросла на 80%.

Раунд серии D возглавили Sequoia и Kleiner Perkins, которые уже инвестировали в Profound и участвовали в предыдущем финансировании компании. К ним присоединились другие действующие инвесторы стартапа — Lightspeed Venture Partners, Khosla Ventures, Saga Ventures, Evantic и South Park Commons.

Profound появился около двух лет назад как аналитическая платформа для маркетологов, которая помогала отслеживать, как пользователи находят бренды через ИИ-сервисы. За это время стартап заметно расширил продуктовую линейку. Теперь его инструменты позволяют анализировать, как бренды представлены в ответах ИИ, находить возможности для продвижения и использовать эти данные при подготовке маркетинговых материалов и стратегий.

Profound развивается вместе с новым сегментом цифрового маркетинга — AEO (answer engine optimization) и GEO (generative engine optimization). Оба подхода связаны с адаптацией контента под сервисы, которые используют искусственный интеллект для поиска информации и сами формируют ответы на запросы пользователей. Для брендов это создает отдельную задачу: им важно следить не только за присутствием в традиционной поисковой выдаче, но и за тем, появляются ли их товары и названия в ответах ИИ-систем, к которым пользователи обращаются за информацией и рекомендациями.

По данным самой компании, за последние шесть месяцев выручка Profound выросла втрое, а число корпоративных клиентов превысило 1000. Среди них — Comcast, The Estée Lauder Companies и Walmart.

С учетом нового раунда общий объем привлеченного Profound финансирования превысил $335 млн: после серии C компания сообщала о более чем $155 млн инвестиций, а серия D добавила еще $180 млн. За последние семь месяцев оценка стартапа при этом выросла с $1 млрд до $1,8 млрд.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.