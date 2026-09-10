Вредоносные программы остаются одним из главных инструментов атак на российский бизнес. В первом полугодии 2026 года их использовали в 65% успешных кибератак, следует из отчета Positive Technologies.

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Вредоносное ПО позволяет хакерам не останавливаться на первоначальном проникновении. Получив доступ к корпоративной инфраструктуре, они могут закрепиться внутри, собирать данные и постепенно добираться до критически важных систем.

С осени 2025 года вредоносное ПО обнаруживали в сетевом трафике организаций в 75% случаев выявления потенциально опасной активности. Около половины найденных вредоносных программ составили трояны, способные выполнять на устройствах пользователей действия без их ведома.

Еще около четверти обнаруженных программ собирали информацию о пользователях и передавали ее злоумышленникам. Из них 85% были предназначены для кражи учетных данных, остальные — для отслеживания действий пользователей. На шифровальщики пришлось около 4% всего обнаруженного вредоносного ПО.

Точкой входа для атаки могут становиться и привычные рабочие документы. На файлы Microsoft Office пришлось 26% способов доставки вредоносного ПО. Документы Word и Excel могут использоваться не только для передачи вредоносной нагрузки, но и для запуска кода и его закрепления в системе, отмечают в Positive Technologies.

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Хакеры также стараются маскировать свои действия под обычную активность сотрудников. На штатные программы и другие легитимные инструменты, которые сами по себе не считаются вредоносными, пришлось 8% всех обнаружений. С их помощью злоумышленники могут скрывать отдельные этапы атаки и затруднять ее обнаружение.

Электронная почта по-прежнему остается одним из основных каналов распространения вредоносного ПО, отмечают в «Информзащите». Для атак также используют мессенджеры и программы из непроверенных источников, а проникнуть в корпоративную инфраструктуру злоумышленники могут через уязвимые внешние сервисы или подрядчиков.

Особенно опасны программы для кражи учетных данных: они могут работать незаметно, пока сотрудник продолжает пользоваться компьютером. Украденные пароли и другие данные злоумышленники затем используют для дальнейшего проникновения в инфраструктуру, кражи информации или вымогательства.

При этом сама по себе нелицензионная Windows не обязательно означает отсутствие обновлений безопасности. Критические исправления могут получать и неподлинные копии системы. Риски заметно возрастают, если обновления отключены, перестают устанавливаться или используется версия Windows, которую Microsoft больше не поддерживает.

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