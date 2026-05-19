Девять присяжных калифорнийского суда единогласно вынесли решение против Илона Маска в деле против OpenAI, Сэма Альтмана, Грега Брокмана и Microsoft. Вердикт оказался процессуальным: присяжные признали, что предполагаемые нарушения, на которые ссылался Маск, произошли за пределами установленного законом срока исковой давности. Разбирательство длилось несколько недель и сопровождалось показаниями ключевых фигур Кремниевой долины.

Маск обвинял основателей OpenAI в том, что они фактически «украли благотворительную организацию», преобразовав некоммерческую лабораторию в коммерческую структуру, и тем самым обогатились за его счет. Объем предполагаемых неправомерных доходов ответчиков эксперт со стороны истца оценивал в диапазоне от $78,8 млрд до $135 млрд.

Судья Ивонн Гонсалес Роджерс дала понять, что была готова прекратить дело самостоятельно еще до вынесения вердикта. «Доказательств в поддержку решения присяжных было более чем достаточно», — заявила она после оглашения вердикта. Судья также выразила сомнения в корректности сравнения, которое проводили юристы Маска между его благотворительными взносами и инвестициями в коммерческий стартап.

Ключевым аргументом OpenAI стала истекшая исковая давность. По разным пунктам обвинения даты отсечения отличались. 5 августа 2021 года для первого эпизода, 14 ноября 2021 года — для третьего. Присяжным потребовалось менее двух часов, чтобы прийти к единому мнению.

Для OpenAI вердикт имеет практическое значение. С компании снимается один из ключевых правовых рисков накануне возможного IPO. Угроза принудительной реструктуризации, на которую рассчитывал Маск, больше не актуальна. Главный юрист OpenAI Билл Сэвитт назвал иск «лицемерной попыткой саботажа конкурента».

Маск, однако, не считает поражение окончательным. В посте в X он заявил, что процессуальный исход дела не меняет его позиции по существу, и анонсировал апелляцию в Девятый федеральный апелляционный округ. Его адвокат Марк Тобероф ограничился одним словом: «Апелляция». Microsoft, которую привлекли к делу как возможного участника предполагаемого нарушения, поддержала вердикт и подтвердила намерение продолжать партнерство с OpenAI.

