Илон Маск заявил в X, что развитие искусственного интеллекта и робототехники может привести к массовому вытеснению людей с рынка труда и росту безработицы.

По его словам, одним из способов адаптации может стать система прямых выплат от государства. Маск считает, что это может привести к модели «всеобщего высокого дохода» и частично компенсировать последствия автоматизации.

Он также отметил, что такой подход не обязательно приведет к инфляции. По его логике, производство товаров и услуг с использованием ИИ и робототехники будет расти быстрее денежной массы, что может снизить инфляционное давление.

Маск связывает развитие ИИ не только с изменениями на рынке труда, но и с пересмотром моделей распределения доходов.

Параллельно Маск готовит запуск проекта по производству передовых полупроводниковых чипов с техпроцессом 2 нанометра. По данным источников, к нему могут быть привлечены Tesla и SpaceX.

Уже идет набор персонала для будущих площадок в Калифорнии и Техасе. Компания открывает вакансии с разным уровнем оплаты — как для инженеров, так и для производственных специалистов.

В феврале состояние Маска превысило $800 млрд — он стал первым человеком с таким уровнем капитала. Рост произошел на фоне изменений в его бизнес-экосистеме после того, как SpaceX завершила сделку по интеграции xAI, работающей в сфере искусственного интеллекта.



