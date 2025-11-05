Российская мобильная индустрия в 2025 году столкнулась с системными вызовами, требующими стратегических решений. По данным генерального директора ИАА Telecom Daily Дениса Кускова, средняя скорость мобильного интернета в России сохраняется на уровне 24 Мбит/с, в Москве достигая 30 Мбит/с, пишет «Российская газета».
Однако в глобальном рейтинге Opensignal Россия за год опустилась с 76-го на 102-е место, что объясняется активным внедрением 5G в других странах, где скорости достигают 457 Мбит/с (Южная Корея).
Ключевой проблемой становится исчерпание емкости сетей LTE:
Для запуска 5G в России выделен диапазон 4,8−4,99 ГГц, однако:
Дилемма 5G vs 6G: мнения экспертов
С учетом того, что развертывание 5G в России начнется с отставанием в семь лет, среди экспертов возникла дискуссия о целесообразности перехода сразу к 6G.
Денис Кусков — один из сторонников такого решения. «Затевать масштабное строительство 5G нерентабельно. Нужно готовиться к запуску 6G одновременно с другими странами», — считает он.
В то же время аналитик и ведущий телеграм-канала @abloud62 Алексей Бойко считает, что попытка пропустить 5G усложнит технологическую преемственность.
В свою очередь представители компании МТС отмечают, что для работы с 6G нужна экспертиза на базе действующих сетей 5G. «Минуя пятое поколение, перейти к шестому будет сложно», — говорят они.
При этом эксперты единодушны в необходимости срочного выделения новых частотных диапазонов, решения вопроса с «золотым диапазоном» 3,4−3,8 ГГц, разработки моделей совместного использования частот гражданскими и госструктурами, а также параллельной подготовки к 6G при ускоренном внедрении 5G.
Без решения этих системных вопросов российская мобильная индустрия рискует окончательно утратить конкурентоспособность на глобальном уровне, заключают специалисты.