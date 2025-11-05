Российская мобильная индустрия в 2025 году столкнулась с системными вызовами, требующими стратегических решений. По данным генерального директора ИАА Telecom Daily Дениса Кускова, средняя скорость мобильного интернета в России сохраняется на уровне 24 Мбит/с, в Москве достигая 30 Мбит/с, пишет «Российская газета».

Freepik

Однако в глобальном рейтинге Opensignal Россия за год опустилась с 76-го на 102-е место, что объясняется активным внедрением 5G в других странах, где скорости достигают 457 Мбит/с (Южная Корея).

Ключевой проблемой становится исчерпание емкости сетей LTE:

рост потребления трафика требует новых мощностей;

рефарминг частот 2G/3G в LTE временно поддерживает скорости, но к 2026 году этот ресурс будет исчерпан;

технологическая нейтральность (перевод частот под 5G) не даст значительного прироста без новых частотных диапазонов.

Для запуска 5G в России выделен диапазон 4,8−4,99 ГГц, однако:

операторы считают его недостаточным и называют приоритетным «золотой диапазон» 3,4−3,8 ГГц;

окупаемость строительства сетей только в диапазоне 4,8−4,99 ГГц оценивается в 20−30 лет;

минцифры отменило запланированный на конец 2025 года аукцион и корректирует условия.

Дилемма 5G vs 6G: мнения экспертов

С учетом того, что развертывание 5G в России начнется с отставанием в семь лет, среди экспертов возникла дискуссия о целесообразности перехода сразу к 6G.

Денис Кусков — один из сторонников такого решения. «Затевать масштабное строительство 5G нерентабельно. Нужно готовиться к запуску 6G одновременно с другими странами», — считает он.

В то же время аналитик и ведущий телеграм-канала @abloud62 Алексей Бойко считает, что попытка пропустить 5G усложнит технологическую преемственность.

В свою очередь представители компании МТС отмечают, что для работы с 6G нужна экспертиза на базе действующих сетей 5G. «Минуя пятое поколение, перейти к шестому будет сложно», — говорят они.

При этом эксперты единодушны в необходимости срочного выделения новых частотных диапазонов, решения вопроса с «золотым диапазоном» 3,4−3,8 ГГц, разработки моделей совместного использования частот гражданскими и госструктурами, а также параллельной подготовки к 6G при ускоренном внедрении 5G.

Без решения этих системных вопросов российская мобильная индустрия рискует окончательно утратить конкурентоспособность на глобальном уровне, заключают специалисты.