Россияне столкнулись с массовыми проблемами при обновлении операционных систем — как зарубежных, так и отечественных. Пользователи Windows и Linux, включая российские дистрибутивы «Альт», «Ред ОС» и Astra Linux, жалуются, что без специальных средств до апдейтов не добраться. В Роскомнадзоре отрицают причастность к блокировкам.

Tadas Sar/Unsplash

Последнюю неделю пользователи Windows не могут скачать обновления — процесс зависает или система пишет о невозможности подключиться к серверам. Некоторым удается докачать патчи, но на это уходят дни. Проблемы начались примерно в то же время, когда Роскомнадзор начал замедлять Telegram.

В ведомстве заявили, что «решения уполномоченных органов в отношении сервисов Windows не поступали, меры ограничения к ним не применяются». Впрочем, не исключено, что дело в политике Microsoft — компания поддерживает антироссийские санкции и в 2022 году уже перекрывала доступ к обновлениям.

Пользователи Linux тоже оказались в сложной ситуации. На ресурсе Linux.org.ru больше недели обсуждают проблему с доступом к git.kernel.org — официальному серверу исходных кодов ядра Linux. Именно через него обновления попадают во все дистрибутивы, включая российские. Без специальных средств добраться до ресурса невозможно.

В «Базальт СПО» (разработчик «Альт») прямо заявляют: наблюдается блокировка доступа к git.kernel.org, и это дело рук не зарубежных санкций, а отечественного Роскомнадзора. У компании есть собственный репозиторий, но ограничение доступа мешает работе. Блокировка также создает проблемы для консорциума по проверке кода ядра Linux, созданного Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) на базе Институт системного программирования Российской академии наук (ИСП РАН).

В «Группе Астра» (Astra Linux) комментируют осторожно: утверждать о блокировке сложно, так как работа компании базируется на исходных кодах из исследовательского центра. В «Ред Софт» («Ред ОС») успокаивают пользователей — их обновления доступны на российских серверах.

Технические специалисты сходятся во мнении, что проблема в новых алгоритмах блокировки Роскомнадзора, которые вместо борьбы с VPN ударили по критической инфраструктуре.

Разработчики уже неделю пытаются достучаться до Минцифры, чтобы адреса репозиториев внесли в «белые списки», но пока безуспешно. «Мы пишем, что у нас встала сборка обновлений безопасности для госсектора, а в ответ — тишина», — цитирует DevOps-инженера издание Digital Report.

Владельцы компьютеров Apple о проблемах с обновлением macOS пока не сообщают.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.