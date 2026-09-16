Число расчетных небанковских кредитных организаций (РНКО) в России почти удвоилось за два года. С начала 2026-го Банк России выдал лицензии 12 новым РНКО — уже больше, чем за весь прошлый год, когда на рынке появились 11 таких организаций.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Всего в России сейчас работает около 50 РНКО, причем почти половина из них появилась за последние два года. Для сравнения: в 2024-м были созданы пять таких организаций, а в 2022 и 2023 годах — по три. При этом за последние три года в стране появился только один новый классический банк — «Элемент», зарегистрированный в июле 2026 года.

РНКО специализируются на безналичных расчетах и переводах для бизнеса и физлиц, в том числе без открытия банковских счетов, но не работают как обычные банки: они не принимают вклады и не занимаются классическим кредитованием клиентов. Для регистрации такой организации требуется минимум 90 млн руб. уставного капитала. На фоне усложнения трансграничных расчетов этот формат стал особенно интересен компаниям, которым нужна собственная платежная инфраструктура, — от участников внешней торговли до финтех-проектов и платежных сервисов.

Эксперты связывают новый интерес к РНКО прежде всего с ограничениями против российских банков и усложнением международных расчетов. По словам директора группы финансового структурирования и налоговых решений Kept Александра Чугуя, число таких организаций сокращалось с 2017 года, но в 2025–2026 годах тренд развернулся. Риск вторичных санкций, сокращение числа корреспондентских маршрутов и задержки платежей через банки дружественных стран повысили спрос на собственную расчетную инфраструктуру.

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Еще одно преимущество РНКО — более низкий порог входа. Для нового банка с базовой лицензией требуется минимум 300 млн руб. капитала, тогда как для РНКО — 90 млн руб. При этом расчетная организация может открывать счета юрлицам, проводить валютные операции и выстраивать собственную сеть корреспондентских отношений. В 2023 году Банк России дополнительно разрешил РНКО открывать корсчета в банках стран, не отнесенных к недружественным, без учета наличия у этих банков международного кредитного рейтинга.

Эксперты не считают, что легализация расчетов в криптовалюте по внешнеторговым контрактам вытеснит РНКО. Закон «О цифровых валютах и цифровых правах» вступил в силу 1 сентября 2026 года и разрешил использовать цифровую валюту при оплате по таким контрактам. По мнению участников рынка, криптовалюта скорее станет еще одним инструментом внутри расчетной инфраструктуры, а РНКО смогут выступать связующим звеном между операциями в рублях и цифровыми активами.

Обратная сторона такой модели — санкционные и регуляторные риски. Банк России может отзывать лицензии РНКО за нарушение обязательных требований, в том числе законодательства о противодействии отмыванию денег, а сами организации могут попадать под внешние ограничения. Так произошло в июле 2026 года с РНКО «Платежный центр» — оператором и расчетным центром «Золотой короны»: после санкций ЕС сервис резко сократил число доступных направлений переводов, а его европейское подразделение позднее решило отказаться от лицензии.

Дальнейшая динамика рынка, по оценке экспертов, будет зависеть от доступности международных расчетных маршрутов, стоимости банковских лицензий, требований к комплаенсу и развития новых платежных технологий. По мере появления новых игроков конкуренция между РНКО будет усиливаться, а одним из ключевых преимуществ станет способность поддерживать сразу несколько независимых каналов расчетов и быстро переключаться между ними при изменении санкционных или регуляторных условий.

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