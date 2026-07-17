Минфин России начал обсуждение отмены региональных льгот по упрощенной системе налогообложения для оптовой и розничной торговли. Замминистра финансов Алексей Сазанов направил соответствующие письма в ТПП, «Опору России» и «Деловую Россию», попросив в кратчайшие сроки представить позицию по инициативе. В министерстве пояснили, что анализируют эффективность действующего механизма после предложений, поступивших от регионов и предпринимателей.

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Обсуждение началось из-за того, что продавцы маркетплейсов регистрируются в регионах с минимальной ставкой УСН, а торгуют при этом в других местах. Минфин считает, что из-за такой схемы бюджеты регионов, где реально идет торговля, недополучают много налогов. Если торговлю уберут из федерального списка льготных видов деятельности, с 2027 года регионы уже не смогут снижать для нее ставки.

Сейчас базовая ставка УСН — 6% при объекте «доходы» и 15% при «доходы минус расходы». Регионы могут снижать их до 1–6% и 5–15% соответственно, если деятельность входит в список, утвержденный правительством. Сейчас в этот список входит большинство кодов ОКВЭД.

Раннее исследование «Центра налоговой политики» вместе с ИНП РАН показало, что продавцы маркетплейсов активно пользуются региональными льготами. Чаще всего для этого выбирают Калмыкию, Дагестан, Чечню, Удмуртию и Мордовию. По расчетам авторов, только из-за льгот в этих пяти регионах бюджеты могут недополучить около 75 млрд рублей в 2026 году.

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Деловые объединения инициативу не поддержали. В «Опоре России» считают, что дело в отдельных злоупотреблениях, а не в самой системе льгот. Исполнительный директор организации Андрей Шубин говорит, что отмена льгот для всей отрасли ударит в первую очередь по честному бизнесу и лишит регионы инструмента для привлечения инвестиций и малых предпринимателей.

Похожую позицию заняла Торгово-промышленная палата. Вице-президент ТПП Елена Дыбова напомнила, что борьбу с фиктивной регистрацией уже усилили законом № 362-ФЗ: теперь после смены региона компании три года обязаны платить налог по прежней, более высокой ставке. По оценке палаты, дальнейшее ужесточение только увеличит налоговую нагрузку, подтолкнёт часть бизнеса в тень, снизит сборы по УСН и приведёт к закрытию магазинов, особенно в небольших городах.

Маркетплейсы и отраслевые объединения тоже предупредили о рисках. Президент АКИТ Артем Соколов заявил, что льготные ставки помогают региональным предпринимателям легче запускать бизнес и потом расширять продажи на всю страну. В Ozon считают, что отмена льгот увеличит расходы продавцов и обязательно отразится на ценах товаров. Президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев думает, что сильнее всего пострадают малые и средние продавцы, а рынок станет более монополизированным. В RWB уверены: со злоупотреблениями нужно бороться существующими налоговыми механизмами, а не отменой поддержки для регионов.

Эксперты подтверждают, что практика регистрации бизнеса в регионах с низкими налогами существует, но отмечают, что налоговые органы уже умеют находить такие схемы. По их мнению, инициатива Минфина может сократить число фиктивных регистраций, но при этом увеличит налоговую нагрузку на компании, которые действительно работают в льготных регионах. Среди возможных последствий эксперты называют закрытие небольших магазинов, рост издержек и цен, а также поиск бизнесом новых способов налоговой оптимизации.

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