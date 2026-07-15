Новости

Продавцам предложили разрешить перенос карточек между маркетплейсами

Правительство России обсуждает новые правила владения карточками товаров на маркетплейсах. Минэкономразвития предложило признать их активом продавца, чтобы при переходе на другую площадку он мог перенести не только описание товара, но и накопленную на карточке информацию.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

По данным источников «Ведомостей», инициативу представил министр экономического развития Максим Решетников на стратегической сессии правительства, которую провел Михаил Мишустин.

Предложение обсуждается в рамках нового этапа регулирования платформенной экономики. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что после принятия профильного закона власти продолжили собирать предложения бизнеса и ведомств для подготовки следующего пакета поправок. В Минэкономразвития отмечают, что цифровые платформы накапливают большие объемы данных, тогда как правила их использования и передачи пока четко не определены.

Отрасль встретила инициативу неоднозначно. В Ассоциации предпринимателей платформенной экономики считают, что продавцы сами создают коммерческую ценность карточек, вкладываясь в их оформление, продвижение и рекламу. Поэтому результаты этой работы, по мнению объединения, должны принадлежать бизнесу, а не площадке.

Читайте также

Маркетплейсы в России перейдут на новую систему проверки товаров

Маркетплейсы, напротив, указывают, что карточку товара формирует не только продавец. В Wildberries и Ozon отмечают, что площадки дополняют ее рейтингами, отзывами покупателей и другими данными, которые появляются уже в процессе работы сервиса. Алгоритмы и поисковая выдача при этом определяют, как товар показывается пользователям. Поэтому полный перенос карточки без учета всех этих компонентов компании считают невозможным.

На сложности с реализацией инициативы указывают и эксперты. Президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев отмечает, что маркетплейсы используют разные и зачастую несовместимые технологические решения, поэтому перенос данных потребует серьезной технической и правовой проработки. Глава юридического агентства Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш добавляет, что элементы одной карточки могут относиться к разным правообладателям — продавцу, владельцу бренда, авторам отзывов и самой платформе. Поэтому создать единый механизм их переноса будет крайне сложно.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.

Темы
2026 государство маркетплейсы Россия