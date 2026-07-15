Правительство России обсуждает новые правила владения карточками товаров на маркетплейсах. Минэкономразвития предложило признать их активом продавца, чтобы при переходе на другую площадку он мог перенести не только описание товара, но и накопленную на карточке информацию.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

По данным источников «Ведомостей», инициативу представил министр экономического развития Максим Решетников на стратегической сессии правительства, которую провел Михаил Мишустин.

Предложение обсуждается в рамках нового этапа регулирования платформенной экономики. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что после принятия профильного закона власти продолжили собирать предложения бизнеса и ведомств для подготовки следующего пакета поправок. В Минэкономразвития отмечают, что цифровые платформы накапливают большие объемы данных, тогда как правила их использования и передачи пока четко не определены.

Отрасль встретила инициативу неоднозначно. В Ассоциации предпринимателей платформенной экономики считают, что продавцы сами создают коммерческую ценность карточек, вкладываясь в их оформление, продвижение и рекламу. Поэтому результаты этой работы, по мнению объединения, должны принадлежать бизнесу, а не площадке.

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Маркетплейсы, напротив, указывают, что карточку товара формирует не только продавец. В Wildberries и Ozon отмечают, что площадки дополняют ее рейтингами, отзывами покупателей и другими данными, которые появляются уже в процессе работы сервиса. Алгоритмы и поисковая выдача при этом определяют, как товар показывается пользователям. Поэтому полный перенос карточки без учета всех этих компонентов компании считают невозможным.

На сложности с реализацией инициативы указывают и эксперты. Президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев отмечает, что маркетплейсы используют разные и зачастую несовместимые технологические решения, поэтому перенос данных потребует серьезной технической и правовой проработки. Глава юридического агентства Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш добавляет, что элементы одной карточки могут относиться к разным правообладателям — продавцу, владельцу бренда, авторам отзывов и самой платформе. Поэтому создать единый механизм их переноса будет крайне сложно.

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