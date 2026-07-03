Российские маркетплейсы будут по единым правилам проверять сведения в карточках товаров. Правительство утвердило порядок, по которому площадки должны сверять данные продавцов с государственными информационными системами и реестрами. Карточки регулируемых категорий товаров смогут появиться в каталоге только после успешной проверки.

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Новые правила приняли в развитие закона о платформенной экономике. В правительстве рассчитывают, что сверка с государственными системами сократит число недостоверных карточек и сделает онлайн-покупки безопаснее.

Проверка будет проходить автоматически с использованием данных из 12 государственных информационных систем и реестров. После того как продавец передаст все необходимые сведения, у оператора площадки будет три рабочих дня, чтобы завершить сверку и решить, можно ли публиковать карточку.

На публикации карточки проверка не закончится. Маркетплейсы должны будут повторно сверять сведения не реже одного раза в десять рабочих дней. Если информация в государственных системах изменится, данные в карточке также потребуется обновить.

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В первую очередь новые требования затронут товары, от которых напрямую зависят здоровье и безопасность покупателей. В перечень вошли лекарства, медицинские изделия, БАДы, пестициды и агрохимикаты, а также продукция, подлежащая обязательной маркировке, регистрации или подтверждению соответствия.

Для уже опубликованных предложений предусмотрели переходный период. Карточки, размещенные до 1 октября 2026 года, операторы площадок должны будут проверить в течение 180 дней после вступления постановления в силу. Продавцам за это время потребуется предоставить или обновить недостающие сведения.

Отдельный механизм предусмотрели для товарных знаков. Правообладатели и компании, которые законно используют чужой знак, смогут подтвердить это через государственный реестр. После проверки в карточке товара появится изображение соответствующего товарного знака. В правительстве рассчитывают, что механизм усложнит незаконное использование брендов и усилит защиту производителей и добросовестных продавцов.

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В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко заявили, что новый порядок должен сделать информацию на маркетплейсах достовернее, усилить защиту покупателей и создать дополнительные гарантии для добросовестных продавцов и правообладателей.

Основные положения постановления начнут действовать через 90 дней после официального опубликования. Проверку прав на использование товарных знаков запустят позднее — 1 марта 2027 года.

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