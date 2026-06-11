В России изменили правила маркировки ювелирных изделий с искусственно созданными алмазами. С осени этого года продавцы больше не смогут называть такие вставки бриллиантами. Это название закрепят только за камнями природного происхождения.

Edgar Soto/Unsplash

Изменения утвердило правительство, они начнут действовать с 1 сентября. Новые правила затронут розничную торговлю, онлайн-продажи, рекламные материалы и документы, которые сопровождают изделия.

После вступления правил в силу лабораторные камни нельзя будет продвигать как бриллианты даже с уточнениями. Запрет распространится на любые производные слова и словосочетания с этим названием.

Для синтетических алмазов также введут ограничения на описание характеристик. Продавцы не смогут использовать привычную для натуральных драгоценных камней систему оценки качества с параметрами цвета, прозрачности и массы в каратах.

Читайте также Алмазы нашли неожиданное применение и стали одним из главных бенефициаров бума ИИ

Отдельные ограничения коснутся маркетинговых формулировок. Компании не смогут использовать слова и выражения, которые могут создать у покупателей впечатление природного происхождения вставок. Под запрет попадут обозначения вроде «натуральный», «естественный», «подлинный», «природный», «добытый» и другие похожие характеристики.

Для искусственных камней утвердили отдельные правила идентификации. Ограненные лабораторные алмазы нужно будет обозначать как «ограненные синтетические алмазы», а сведения об их происхождении размещать прямо на товарной бирке. Вес таких камней разрешат указывать только в граммах.

В Минфине считают, что новые требования сделают рынок понятнее для покупателей. В министерстве отмечают, что ювелирные изделия часто покупают не только как предмет роскоши, но и как ценный подарок или долгосрочное вложение. Поэтому потребитель должен точно понимать, какой камень установлен в украшении.

В ведомстве также считают, что отсутствие единых правил позволяло отдельным продавцам сближать синтетические алмазы с природными бриллиантами в описании, рекламе и оформлении изделий. Из-за этого искусственные камни могли предлагаться по ценам, сопоставимым со стоимостью натуральных аналогов, хотя затраты на их производство и рыночная ценность заметно различаются.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.