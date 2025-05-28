Продавцы, предлагающие свои товары на маркетплейсе «Яндекс Маркет», смогут напрямую общаться с покупателями по нестандартным заявкам, требующим более глубоких знаний о предмете продажи. О нововведении «Инк.» рассказали в пресс-службе площадки.

Это нововведение будет актуально, например, для возврата технически сложных изделий или в случае, когда трудно установить причину неисправности. Раньше все вопросы по возвратам решались через поддержку маркетплейса.

Как объяснил Иван Бублий, руководитель группы логистического продукта на площадке, продавцы обладают самой точной информацией о своих товарах и часто могут обратиться к производителю или поставщику для решения спорных ситуаций. Поэтому в некоторых случаях они смогут самостоятельно уточнять детали для возврата.

Предпринимателям предоставляется 48 часов на принятие решения по возврату: они могут согласовать возврат, отклонить его или разрешить покупателю оставить товар, вернув деньги. В случае разногласий можно будет обратиться к арбитру — представителю компании, который поможет разрешить ситуацию.

Чтобы избежать мошенничества, маркетплейс рекомендует не обмениваться личными контактами и не продолжать переписку через сторонние каналы, такие как соцсети или мессенджеры.

Новый процесс будет доступен с июня для продавцов, работающих по модели FBS (Fulfillment by Seller), и в будущем планируется расширить его на другие группы партнеров.

Ранее «Яндекс» сообщал о запуске аналога Shopify, который позволит россиянам создавать онлайн-магазины. Это не только конструктор страниц, но и модули для управления товарами, заказами и клиентами, а также аналитика. Сервис будет интегрирован с другими решениями компании, включая SEO и базовый пакет рекламы, а также позволит организовать доставку и оплату товаров, включая рассрочку.