Ставшие регулярными удары по логистической инфраструктуре Wildberries заставили предпринимателей вновь заговорить о непропорционально высокой стоимости работы с маркетплейсами. Союз продавцов маркетплейсов (СПМ) обратился в правительство с пакетом временных мер для тех, чей бизнес пострадал напрямую.

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Самое важное требование заключается в том, чтобы заморозить или снизить комиссии минимум на полгода с момента, когда продавец сможет возобновить отгрузки. Вторым пунктом идет отказ от платформенных скидок, в том числе тех, что действуют для постоянных покупателей.

Письмо СПМ ушло в Минэкономики. Министерство подключило к обсуждению Минфин, ФНС и Центробанк — вместе они прорабатывают возможные форматы поддержки бизнеса, оставшегося без части складских мощностей.

В союзе указывают, что разрыв между стоимостью хранения на складе площадки (FBO) и хранением у самого продавца (FBS) в некоторых товарных категориях доходит до 5–15 процентных пунктов. При этом абсолютные ставки тоже немаленькие — около 43% при работе через склад маркетплейса и до 48%, если товар лежит у самого продавца.

Для сравнения СПМ приводит зарубежные площадки: у AliExpress и Amazon комиссии держатся в диапазоне 5–15%, тогда как у крупных российских игроков планка поднимается до 30–55%. При такой разнице предпринимателям невыгодно вкладываться в собственную складскую инфраструктуру, что только усиливает их зависимость от логистики платформ.

Data Insight оценивал ситуацию на 5 августа: под удар попало от четверти до почти трети складских мощностей Wildberries (25,6–29,6%), из них свыше 16% выведены из строя безвозвратно. Стоимость товара, который находился на этих объектах, определяют в диапазоне 415–480 млрд рублей.

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СПМ настаивает и на отмене практики, когда цена товара меняется после оформления заказа или перед повторной покупкой. По мнению представителей союза, это стимулирует покупателей заново заказывать тот же товар — а значит, растет число доставок и возвратов, за которые в итоге платит продавец.

Wildberries идею с отменой скидок не поддерживает, но продолжает компенсационные выплаты пострадавшим продавцам, а WB Банк дает им отсрочку по кредитам. Ozon и «Яндекс Маркет» ситуацию комментировать отказались.

Аскар Рахимбердиев, гендиректор «МоегоСклада», считает снижение комиссий рабочим инструментом поддержки бизнеса в такой ситуации.

АКИТ смотрит на вопрос иначе: там убеждены, что дополнительную финансовую нагрузку не стоит перекладывать на маркетплейсы, поскольку именно комиссии финансируют развитие складской и логистической инфраструктуры и клиентского сервиса.

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