Wildberries расширила меры поддержки продавцов после недавних атак беспилотников на логистические объекты компании. Новый пакет предусматривает снижение расходов для селлеров, работающих по модели FBS («продажа со склада продавца»), а также запуск партнерской сети хабов для хранения и обработки товаров.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Одним из ключевых изменений стало снижение комиссии для продавцов, которые быстрее всего отгружают заказы по модели FBS. Одновременно маркетплейс расширил окно для передачи отправлений, дав предпринимателям больше времени на подготовку поставок.

С 7 августа изменятся условия обработки товаров через пункты выдачи заказов. Льготный тариф в 10 руб. будет действовать для первых 500 отправлений в сутки вместо прежних 100. После превышения лимита стоимость обработки останется на уровне 50 руб. за единицу. В компании рассчитывают, что это поможет продавцам сократить ежедневные расходы, а владельцам ПВЗ — увеличить доход за счет дополнительных поставок.

Помимо этого, Wildberries сделала бесплатной функцию «Выходные дни для склада продавца». Она позволяет заранее указать график работы, который система будет автоматически учитывать при расчете сроков отгрузки.

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Еще одной мерой станет запуск партнерских хабов. Wildberries уже принимает заявки от владельцев и арендаторов помещений по всей России, готовых организовать площадки для хранения, обработки и отправки товаров продавцов. Такие хабы будут принимать продукцию, комплектовать заказы и передавать их в сортировочные центры маркетплейса. По словам главы RWB Татьяны Ким, проект должен ускорить доставку покупателям и одновременно создать для партнеров дополнительный источник дохода.

Wildberries называет новые меры частью более широкой программы поддержки продавцов. После атак беспилотников на склады маркетплейса предпринимателям пришлось пересматривать логистику, искать альтернативные места для хранения товаров и временно сокращать ассортимент. Теперь компания расширяет набор мер, которые должны сократить расходы селлеров и помочь им быстрее восстановить работу.

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