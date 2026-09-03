После атак беспилотников на инфраструктуру Wildberries и Ozon продавцы маркетплейсов стали заметно чаще интересоваться страхованием товаров. По оценке брокера «А.Р.С. Консалтинг», с середины июля число запросов на полисы с защитой от БПЛА выросло примерно в семь раз, а только за последнюю неделю — еще в 1,5−1,7 раза.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В Polis.online до июля получали около двух таких запросов в месяц, теперь их число достигает 30–60. В «Энергогаранте» количество обращений от продавцов и других компаний, работающих в одних складских локациях с маркетплейсами, выросло в 15–20 раз. Основной спрос формируют продавцы Wildberries и Ozon, еще 30–35% запросов поступает от малого и среднего бизнеса, который хранит товары на отдельных складах.

До серии атак такое страхование оставалось редкой практикой. Полисы имели только 5−7% продавцов Wildberries, причем защита от БПЛА входила лишь в 10–20% этих договоров. Интерес вырос не только из-за самих инцидентов, но и после изменения правил площадок. Wildberries относит последствия применения беспилотников к обстоятельствам непреодолимой силы и освобождает себя от ответственности, тогда как Ozon предлагает продавцам отдельную страховку на случай атак БПЛА и терактов.

Одновременно защита заметно подорожала. По оценке Polis.online, тариф при индивидуальном страховании составляет 0,45−0,95% страховой суммы: при запасах на 5 млн руб. полис обойдется в 22,5−47,5 тыс. руб. против нескольких тысяч годом ранее. Программы маркетплейсов рассчитываются иначе, поэтому напрямую сравнивать ставки нельзя. Ozon увеличил дневной тариф в 3,3 раза — с 0,0035% до 0,0115% стоимости переданных площадке товаров: для новых клиентов ставка действует с 28 июля, для ранее подключившихся — с 27 августа. Wildberries с 7 августа добавил в страхование заказов теракты, диверсии и атаки БПЛА, одновременно подняв стоимость примерно на 40%, до 1,96−5,6% цены товара в зависимости от категории.

Формально правила приема объектов на страхование не изменились, но компании начали применять их заметно строже. Перед выдачей полиса страховщики оценивают расположение и защищенность склада, сферу работы клиента, а также характеристики хранящихся товаров. Логистические центры и складские зоны площадью более 10 тыс. кв. м проходят углубленную проверку. Если сведений об объекте недостаточно, страховщик теперь может не просто повысить тариф, а отказать в покрытии или согласовать условия индивидуально.

Лимиты сильно зависят от формата страхования. При индивидуальной оценке риска одной из страховых компаний удалось согласовать для продавца покрытие до 160 млн руб., однако это верхняя граница при полном наборе данных, а не рыночный стандарт. В программе Wildberries максимальная выплата составляет 50 тыс. руб. за товар в заказе и 100 тыс. руб. за один страховой случай. Такое покрытие действует только во время доставки, хранения в пункте выдачи и обратной логистики — товары на складах Wildberries в него не входят. Страховка партнера Ozon, напротив, распространяется на товары на складах, в сортировочных центрах, пунктах выдачи и логистике, если атаку официально признают терактом или диверсией.

По мере того как риск атак БПЛА становится системным, страховщики все меньше готовы принимать его на себя. Часть компаний перестала предлагать такое покрытие, остальные повышают тарифы и тщательнее проверяют клиентов и склады. При этом сам полис еще не гарантирует выплату: обычно ущерб от БПЛА покрывается через условия о терроризме или диверсии, а продавцу потребуются официальные документы МВД или ФСБ с соответствующей квалификацией происшествия. Если событие квалифицируют иначе или маркетплейс переместит товар на незастрахованный склад, страховщик может отказать в возмещении.

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