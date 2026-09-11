Продавцы Wildberries и Ozon стали чаще хранить товары вне складов самих маркетплейсов — на собственных площадках и у сторонних логистических операторов. После атак на складскую инфраструктуру власти запустили льготные кредиты для пострадавших селлеров. Параллельно ФНС уточнила, как учитывать при налогообложении скидки, которые маркетплейсы компенсируют продавцам бонусами.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

МСП, чьи товары пострадали при атаках БПЛА на объекты Wildberries, смогут получить кредиты по ставке «ключевая ставка плюс 3 п. п.» — сейчас это 17% годовых. Размер займа составит от 500 тыс. до 500 млн руб., а льготная ставка будет действовать полтора года. Общий лимит программы — 50 млрд руб.; при нехватке залога предприниматели смогут воспользоваться «зонтичными» поручительствами Корпорации МСП, которые покрывают до половины суммы кредита.

Одновременно растет интерес к сторонней логистике. По данным NF Group, за январь-сентябрь доля дистрибуторов в общей площади 3PL-складов выросла на 13 п. п., до 43%. Отдельно NC Logistic зафиксировала рост спроса со стороны селлеров маркетплейсов на 35% год к году. Продавцы все чаще предпочитают распределять запасы между несколькими точками и не держать весь товар на крупных складах онлайн-площадок.

Изменение особенно заметно в том, как селлеры работают с самими маркетплейсами. На Wildberries доля продавцов, использующих FBO — хранение и отгрузку со склада площадки, — с июня по конец августа упала с 94,9% до 62,8%, а FBS за тот же период выросла с 55,1% до 97,4%. У Ozon доля FBO снизилась с 91,5% до 66,6%, а FBS увеличилась с 63,3% до 73,1%. При этом один продавец может одновременно использовать обе модели, поэтому эти показатели не означают полного ухода со складов маркетплейсов.

Спрос на внешнюю логистику поддерживает и рост товарных потоков. За январь-август поставки из Китая в Россию увеличились на 30,7%, до $84,6 млрд, а объем трансграничной интернет-торговли в первом полугодии вырос на 40%, до 320 млрд руб. Одновременно сами 3PL-склады стали немного дешевле: хранение одной паллеты в сентябре стоило в среднем 32,6 руб. в сутки, на 4% меньше, чем годом ранее, тогда как совокупные расходы на обычный арендованный склад участники рынка оценивают на 15−50% выше.

Отдельно ФНС разъяснила, как продавцам учитывать бонусные баллы, которыми маркетплейс компенсирует предоставленную покупателю скидку. Если скидку формально предоставляет сам продавец, доходом для целей УСН и налога на прибыль, а также стоимостью реализации для НДС считается фактическая цена товара после скидки. Начисленные за нее баллы, которыми затем можно оплачивать услуги площадки, отдельно доходом продавца не признаются.

Разъяснение появилось после спора вокруг продавца Ozon, которому налоговая доначислила 149 472 руб. по УСН и назначила штраф 29 894 руб., посчитав бонусные баллы доходом. Позднее инспекция сама отменила свое решение, поэтому арбитраж прекратил производство по делу и по существу спор не разрешал. Для селлеров письмо ФНС снимает часть неопределенности, однако оно носит разъяснительный характер и не меняет сам Налоговый кодекс.

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