Почти все (98%) продавцы Wildberries и Ozon поддерживают скидки, финансируемые маркетплейсами, а 99% выступают против их ограничения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) среди 1,5 тыс. продавцов этих площадок.

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Согласно опросу, 96% респондентов осведомлены о таких акциях и считают их эффективным способом увеличения продаж без дополнительных затрат, в том числе на продвижение. Девять из десяти (89%) опрошенных отметили, что скидки не мешают их ценовой политике или продажам на других площадках.

Однако продавцы хотят большей гибкости: 25% предложили возможность отключать скидки в пиковые периоды спроса, а около 30% выступили за повышение прозрачности правил их применения.

Опрошенные также подчеркнули важность иметь возможность корректировать исходную цену товара на маркетплейсе, чтобы итоговая цена для покупателя с учетом скидки маркетплейсов оставалась привлекательной.

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В феврале выдала предупреждения Ozon и Wildberries з-за автоматического включения товаров продавцов в распродажи без их согласия, что снижало цены за счет селлеров.

Через несколько месяцев, 10 июня, руководитель ведомства Максим Шаскольский сообщил, что площадки выполнили предписание регулятора. В результате обе платформы добавили для продавцов функцию бессрочного запрета на автоакции — автоматического включения товаров селлеров в распродажи.